John Legend fue elegido como el hombre más sexy por la revista 'People'. | Fuente: Instagram

El cantautor y actor estadounidense John Legend ─que ya acumula un Oscar, diez Grammy, un Tony y un Emmy─ ahora se ha llevado a casa otro reconocimiento: la corona como el hombre más sexy, que le ha concedido la revista "People". John Legend, que figura en la edición especial de Navidad de dos portadas, dijo haber sentido una mezcla de emociones cuando se enteró del título que le acaban de conceder, de acuerdo con el medio. "Estaba emocionado pero estaba un poco asustado al mismo tiempo porque es mucha presión", aseguró el también pianista de 40 años, que publicó su primer disco en 2004. "Todos van a mirar y analizar si soy lo suficientemente sexy para ostentar este título", afirmó el intérprete, de quien la revista destaca que está enamorado de su mujer Chrissy Teigen y que es un padre cariñoso con sus hijos Luna, de tres años y medio, y Miles, de 18 meses.

La publicación destaca además que Legend se ha convertido en una superestrella con "los pies en la tierra". Él presentó su primer trabajo en 2004, "Get Lifted", con colaboraciones de Kanye West y Snoop Dogg, y saltó a la fama con su primer single, "Ordinary People", trabajos por los que obtuvo sendos premios Grammy.

Además de su carrera musical, John Legend se ha involucrado en diversas causas humanitarias en favor de personas y niños desfavorecidos. Entre ellas, a principios de noviembre participó de una jornada de apoyo a votantes que recuperaron a partir de este año el derecho al sufragio tras cumplir sus condenas en la cárcel gracias a la aprobación de una enmienda en 2018 en Florida.

Legend se convirtió en el hombre más sexy número 34 de la revista de espectáculos, que comenzó en 1985 con el actor Mel Gibson cuando entonces contaba con 29 años. El intérprete dijo a la revista que su madre fue su primera y gran admiradora. "Cada vez que teníamos la oportunidad de cantar en la iglesia o en la escuela, mi madre me sugería que lo hiciera. Ella siempre me animó", recordó a la revista. Tras conocer la noticia, su esposa Chrissy Teigen no ocultó su orgullo y ha publicado varios tuits. "Mi secreto se ha descubierto", fue el primer comentario de la popular modelo, presentadora de televisión y autora, que también dijo que "el hombre más sexy vivo me acaba de hacer un sandwich de jamón". (EFE)