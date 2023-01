Rooney Mara y Joaquin Phoenix se conocieron mientras grababan la película 'Her' en el 2013. | Fuente: Warner Bros.

Joaquin Phoenix es el actor del momento: trajo de vuelta a la palestra a DC, su personalidad introvertida encanta las redes, es aclamado por la crítica internacional, ganó como Mejor actor en los Globos de Oro 2020 y ahora muy llevarse el Oscar. Pero los ojos del mundo no solo están sobre él, sino también en su prometida —uno de los rostros del cine independiente— Rooney Mara.

“En algún lugar, no sé dónde, hay un sucio dragón, del cual quiero desprender sus alas, amarrarlo con una manta y dormir con él para siempre. Te amo. Gracias”, dedicó unas palabras a su novia durante su discurso.

A pesar de que no todos entendieron esas palabras, el significado queda en su excentricidad y particular estilo de vida como pareja. La actriz de “La Chica del Dragón Tatuado” es mayormente conocida por sus roles en el cine de autor, independiente, y otros géneros no comerciales que se pueden encontrar en lo profundo de Hollywood.

Ambos se conocieron cuando trabajaron en la cinta “Her”, dirigida por Spike Jonze, donde debían enfrentar una separación y dejar atrás el recuerdo del romance casi perfecto. Al inicio, el protagonista de “Joker” pensó que ella lo detestaba pero solo resultaba que se trataba de una chica “tímida”, se sinceró en una entrevista para Vanity Fair.

“Es la única chica a la que busqué en internet. Éramos solo amigos, amigos por correo. Nunca había hecho eso de buscar a una chica en internet”, recordó Phoenix sobre su relación con Mara en sus inicios.

DOS MUNDOS DISTINTOS

La infancia del actor fue todo menos convencional. Joaquin Phoenix nació en Puerto Rico y fue criado en una familia de hippies que eran parte de una secta religiosa conocidos como “Los niños de Dios”. Cuando eran niños, su madre les contó de dónde venía el pescado que comían y la verdad los horrorizó tanto que eligieron vivir sin consumir carne animal desde muy pequeños.

Sus hermanos se ganaban la vida tocando la guitarra y cantando en las calles. Posteriormente, el mayor de los hermanos, River Phoenix, se abrió paso en su carrera como actor, y esto benefició económicamente a la familia.

Sin embargo, el actor murió de sobredosis a los 23 años, y sería un golpe muy duro para Joaquin, quien recién iniciaba su carrera actoral a una corta edad.

Por su parte, desde un ambiente totalmente opuesto, Rooney Mara es el fruto de la unión de dos familias adineradas en Estados Unidos. La familia de su padre fundó el equipo New York Giants, mientras que la de su madre fundaron a los Pittsburgh Steelers.

La actriz nunca les dio mucha importancia a sus predecesores, y prefirió en ganarse las cosas por sí misma. Fue a la escuela pública, estudió psicología y organizaciones no gubernamentales en la universidad, se graduó y posteriormente, se dedicó a viajar por el mundo. Recién en el 2005 obtuvo un papel como extra en una película.

EL VEGANISMO Y RESPETO AL PLANETA

En el 2016, los actores se enamoraron mientras rodaban la película “María Magdalena”. La amistad por correspondencia electrónica pasó a convertirse en un amor profundo por ellos y hacia la vida en general.

Joaquin Phoenix y Rooney Mara son veganos, y se caracterizan por ejercer el activismo para proteger la vida en el planeta. Viven juntos en una mansión de Hollywood Hills, tienen dos perros que consumen comida vegana, y a menudo, prefieren estar lejos de los reflectores cuando no están actuando.

El actor que da vida a “Joker” habló en su discurso de los Globos de Oro 2020 sobre la relación del consumo de carne animal y los desastres por el cambio climático. Pidió a las celebridades que dejen de usar sus jets privados para viajar a Palm Springs, y recalcó que hay que tomar acciones, no solo se trata de dar mensajes.

