Joquin Phoenix y su discurso donde mencionó el 'racismo sistémico' que se vive en Hollywood, tras ganar en los Bafta 2020. | Fuente: AFP

Joaquin Phoenix se caracteriza por sus críticas declaraciones sobre el cambio climático o el consumo de carne animal. Sin embargo, esta vez su discurso de agradecimiento — tras ser ganador como Mejor actor en los Bafta 2020— se enfocó en la industria del cine, y la falta de inclusión que existe en las premiaciones más importantes.

“Los Bafta siempre me han apoyado en mi carrera y estoy profundamente agradecido. Pero también debo decir que me siento en un aprieto porque muchos queridos actores que también se lo merecen no tienen el mismo privilegio”, manifestó Phoenix. “Creo que lanzamos un mensaje muy claro a la gente de color: que no son bienvenidos aquí. Ese es el mensaje que estamos enviando a gente que ha contribuido tanto a nuestro medio y nuestra industria, haciendo cosas de las que nos beneficiamos”.

El actor nominado a los Oscar 2020 aseguró que estas personas no piden un trato preferencial, sino que se trata solo del reconocimiento hacia el trabajo de todos. Joaquin Phoenix se sinceró y dijo sentirse avergonzado de pertenecer a este sistema, donde no todos son apreciados de la misma forma.

“Creo que nadie está pidiendo caridad ni un trato preferente, aunque eso es lo que nos damos a nosotros cada año. La gente solo quiere ser reconocida, apreciada y respetada por su trabajo. Esta no es una condena del todo justa, porque me avergüenza decir que soy parte del problema”, refirió el protagonista de “Joker”.

Asimismo, el actor de 45 años, quien es vegano y activista, mencionó un término que pudo haber incomodado a Hollywood: el racismo sistematizado. En su mensaje, afirmó que debemos entender cómo funciona este sistema opresor en el cine, y de esta forma, poder desarticularlo.

“Creo que tenemos que hacer un trabajo más duro para entender el racismo sistematizado. Creo que es obligación de la gente que ha creado, perpetuado y se ha beneficiado de un sistema opresor ser los que lo desmantelan. Así que todo depende de nosotros”, concluyó Phoenix, y posteriormente olvidó su premio Bafta en el estrado.

El intérprete de Arthur Fleck en “Joker” es conocido por sus opiniones contra el sistema, e incluso, participa en vigilias contra el consumo de carne animal o protestas por la situación del planeta ante el cambio climático. Su carrera al Oscar 2020 como Mejor actor está casi predicha, después de haberse llevado los galardones en las pasadas premiaciones.

