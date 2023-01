Joaquin Phoenix ha sido nominado tres veces a los Premios Oscar. | Fuente: Instagram

El actor de 44 años que protagoniza la cinta de Warner “Joker” ha decidido hablar sobre la relación que mantiene con la protagonista de “La chica del dragón tatuado” Rooney Mara, durante una entrevista a la revista Vanity Fair.

La pareja se conoció en el 2013, mientras rodaban la película "Her", pero no fueron cercanos hasta después de algunos meses, debido a que el actor pensaba, en un inicio, que a la actriz no le gustaba su actuación en la película. Cuando se hicieron amigos descubrió que Mara solo era tímida.

“Ella es la única chica a la que he buscado en internet”, confesó.

Recordemos que Phoenix y Mara hicieron su debut oficial como pareja en la alfombra roja de Cannes, en el 2017. Ahí fueron vistos conversando y dándose un afectuoso saludo cuando Phoenix se llevó el premio a mejor actor por su actuación en “You Were Never Really Here”.

“Se hablaban sin parar”, dijo una fuente a la revista People en ese entonces. “Tenían conversaciones y después cuando fueron a su auto él la tomó de la mano como si fuera un gesto inconsciente. Parecían una pareja natural y sencilla”, aseguró el medio.

Desde ese momento la pareja mantuvo su relación fuera de las cámaras, por lo que la prensa de espectáculos tampoco supo que ya se habían mudado juntos, hasta que Phoenix reveló este gran paso en una entrevista con T Magazine.

“Una última cosa. En algún lugar, no sé en donde, hay un dragón sucio y quiero arrancarle las alas, envolverlo en una sábana y dormir con el para siempre. Te amo”, fue el discurso que proclamó el actor el mes pasado durante el Tribute Actor Award TIFF en el Festival Internacional de Toronto.

La película 'Joker' se estrenará en el Perú este jueves 3 de octubre.

EL DATO

La cinta de Warner Bros "Joker", protagonizada por Joaquin Phoenix, llegará a las salas de todo el mundo el 4 de octubre.

