Jimmy Fallon y Brendon Urie, el vocalista de la banda Panic! At The Disco, cantaron un cover de 'Under Pressure'. | Fuente: YouTube

Los shows de televisión tuvieron que cambiar su formato debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Sin embargo, eso no fue motivo para que dejaran de entretener a las personas que están confinadas en su casa.

Es por eso que Jimmy Fallon, el conductor de “The Tonight Show”, viene realizando su espacio desde su casa con invitados especiales como Adam Sandler. Sin embargo, en esta oportunidad decidió ir más allá para hacer un cover de la canción “Under Pressure” de Queen y que es una de las favoritas de los fanáticos ya que hizo un dúo con David Bowie.

Las limitaciones para hacerlo no fueron un problema ya que la banda del programa, “The Roots”, se las ingenió para unir todos los instrumentos. Además, Fallon estuvo acompañado de Brendon Urie, el vocalista de la banda Panic! At The Disco quien destacó por su peculiar presentación.

El resultado de esta iniciativa fue tendencia y totalmente un éxito. Los seguidores del show pudieron verlo a través de las pantallas de NBC y ahora también está compartido en las cuentas de los artistas.

De esta manera, Jimmy Fallon continúa haciendo cosas divertidas para entretener a las personas en tiempos de pandemia. En Estados Unidos aún no se sabe cuándo se volverá a emitir el programa debido a que el nuevo coronavirus se ha expandido de gran manera.

El show fue emitido durante una semana sin público antes de que se dicte la cuarentena obligatoria y todos los miembros del staff de ‘Tonight Show’ participen del exitoso ciclo de manera remota.

Te sugerimos leer