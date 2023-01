'Recuerdos y desinformación', la novela de Jim Carrey. | Fuente: EFE

Conocido por sus imitaciones y sus muecas imposibles, Jim Carrey era uno de los actores más populares del mundo a finales de los años noventa, pero la vida después de la fama no es fácil y eso es lo que cuenta en su novela autobiográfica "Recuerdos y desinformación".A la venta hoy en inglés, la edición española llegará el 25 de agosto, editada por Temas de Hoy, y mostrará "un viaje al corazón de esa fábrica de sueños que es Hollywood, con sus despiadados agentes y sus vulnerables y frívolas celebridades".Es también, señala una nota de la editorial, "una desafiante novela semiautobiográfica, en la que lo real y lo imaginario se trenzan hasta explotar". "Y es, ante todo, una valiente reflexión sobre el privilegio, la amistad, el amor, la adicción a la relevancia y la búsqueda del sentido en la vida".

La novela, coescrita por el actor y Dana Vachon, comienza con Carrey tumbado en la cama viendo Netflix. Se siente solo y ni siquiera los consejos de su mejor amigo, Nicolas Cage, consiguen sacarle de la depresión."Nada de esto es real, pero todo es verdad", asegura Jim Carrey en declaraciones recogidas el comunicado.Una novela que llega tres años después del estreno en Venecia de un documental sobre el trabajó que realizó en 1999 para "Man on the Moon", y en cuya presentación ya mostró Carrey que estaba muy lejos de los personajes histriónicos que le dieron la fama."Creo que hay un personaje que ha estado interpretándome toda mi vida, en realidad no soy yo", afirmó en un discurso con mucho de filosófico y alejado de sus habituales bromas. Una muestra de una compleja personalidad que también se refleja en su novela.

Con información de Efe.

