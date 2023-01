Jessie J revela que padece de síndrome de Ménière, enfermedad que afecta seriamente la audición. | Fuente: Facebook

La cantante Jessie J no pasó unos buenos días festivos ya que, a través de sus redes sociales, contó a sus seguidores que estuvo en la clínica durante la Nochebuena. Al iniciar su mensaje la artista preocupó a sus fanáticos ya que reveló que ingresó por emergencias.

Tras realizarse una serie de exámenes, los médicos le dijeron que padecía del síndrome de Ménière, una enfermedad rara que causa mareos, pitidos en el oído, pérdida intermitente de la audición y en el peor de los casos, sordera.

“Me desperté y sentí que estaba completamente sorda del oído derecho, no podía caminar en línea recta. Sé que mucha gente lo padece y, de hecho, muchas personas se acercaron a mí y me dieron buenos consejos, así que me quedé en silencio”, dijo la cantante.

Tras hacer unas autopruebas de canto, Jessie J considera que ha avanzado un montón con el tratamiento ya que “puede cantar y soportarlo”; no obstante, no puede hacerlo como antes: “Extraño mucho cantar y estar cerca de alguien”, aseguró la artista de 32 años a sus fans por medio de su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Jessie J confesó que aún tiene esperanzas de retomar su carrera y por qué no, de hacer algún concierto para sus fanáticos. Para calmar a quienes se preocuparon por ella, confesó que le detectaron el síndrome en sus inicios por lo que se podrá tratar a tiempo.

Esta enfermedad es poco común, pero los mareos pueden llegar a ser tan fuertes que impiden la movilización de las piernas, mantener el equilibro o producen caídas en las personas afectadas.

A pesar de los trabajos e investigaciones científicas, el síndrome de Ménière no tiene cura, aunque sí existen medicamentos para tratar los síntomas. En los casos más severos se requiere de un dispositivo para mejorar la audición o incluso de cirugía.

