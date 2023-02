Jessica Biel manda sentido mensaje por el cumpleaños de su esposo Justin Timberlake. | Fuente: AFP

A lo largo de nueve años de matrimonio, Justin Timberlake y Jessica Biel se han enfrentado a rumores de infidelidad; además de presiones por el trabajo y del día a día. Hoy, el cantante cumple 40 años y la actriz lo celebra junto a él.

Biel festejó la fecha con unas amorosas palabras dedicadas a su marido:

"No hay nadie con el que me divierta más, que me haga reír más, por el que sienta algo más profundo o con el que tenga más historia. Te honro hoy bebé. Te deseo el año más creativo y enriqueceder. Felices 40 mi amor", escribió la actriz de "The Sinner", en Instagram, acompañado por fotos de su romance.

Este es el primer cumpleaños de Justin Timberlake como padre de dos hijos. A mediados de febrero, el cantante confirmó que Jessica Biel dio a luz a su segundo bebé.

En una entrevista virtual para el programa de Ellen DeGeneres, reveló su nombre: Phineas. "Es increíble y tan lindo. Nadie duerme", bromeó el artista que está trabajando en nueva música. "Pero estamos emocionados y no podríamos estar más felices. Muy agradecidos”.

Además, contó que su primer hijo Silas, de 5 años, estaba “súper emocionado” por la llegada de su hermano.

La familia se está acostumbrando al nuevo integrante. "Están pasando tiempo juntos como familia entre Montana y Los Ángeles. Están felices", señaló una fuente a People.

GRITA SU AMOR A LOS CUATRO VIENTOS

La tempestad parece haber pasado para Justin Timberlake y Jessica Biel, luego de que el cantante pidiera perdón a su esposa por ser captado, un año trás, de la mano con su compañera de reparto Alisha Wainwright.

En el último cumpleaños de la actriz, él decidió mostrar el buen momento que viven como pareja y enviarle un romántico mensaje a través de sus redes sociales.

“Feliz cumpleaños al AMOR de mi vida”, escribió en la leyenda que acompaña las fotografías que subió a su cuenta de Instagram. “Una nueva aventura cada día y un tesoro para mí. No puedo esperar para compartir muchos más de estos contigo”, añadió.

