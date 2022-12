Joy Huerta | Fuente: Instagram

El pasado mes de mayo, la cantante Joy Huerta del dueto “Jesse & Joy” sorprendió a sus seguidores al anunciar que se había convertido en madre de una tierna bebé llamada Noah, junto a su pareja y socia, Diana Atri.

“Solo paso a compartirles la mayor felicidad que hemos sentido en nuestra vida. Les presento a nuestra perfecta y hermosa nena, Noah”, escribió la integrante del dueto de pop en aquella oportunidad.

Todo parecía marchar bien, pues incluso la intérprete se mostró conmovida ante el apoyo que recibió por parte de la comunidad LGBTIQ+, luego de que hiciera pública su orientación sexual y anunciara que se convertiría en madre junto a su esposa.

Sin embargo, esta vez la intérprete de “Me soltaste” ha tenido que hacer uso de sus redes sociales para comunicar una serie de irregularidades que viene experimentando ahora que intenta tramitar el pasaporte de su pequeña hija.

A través de su cuenta de Twitter, Joy Huerta aseguró que, a pesar de contar con todos los papeles requeridos (incluyendo el acta de nacimiento de la bebé, en donde ella y su esposa aparecen como madres), la Secretaría de Relaciones Exteriores de México le solicitó el acta de alumbramiento, que según indica, no es requerido para tal tramite.

“Que me lo pidan con una sonrisa no lo hace menos discriminatorio y no le quita ser presunción de criminalidad”, escribió la artista evidentemente fastidiada.

Asimismo, instó a las autoridades correspondientes a sensibilizar a su personal sobre casos especiales como el de su hija Noah. “Preguntar quién es la madre biológica o pedirme que ponga las huellas en el pasaporte de mi hija como el padre no solo es insensible, también es discriminatorio”, comentó.

De inmediato, el tuit de Joy ha sido compartido por miles de personas, que también exigen más sensibilidad a las entidades mexicanas encargadas de realizar este tipo de trámites.

Te sugerimos leer