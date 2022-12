Jesse Huerta, del famoso dúo Jesse & Joy, sufrió un aparatoso accidente. | Fuente: Instagram

Los fans de Jesse & Joy mostraron su preocupación luego de que Jesse Huerta sufriera un aparatoso accidente. A través de sus redes sociales, el cantante y guitarrista mexicana se había mostrado sobre una camilla y con una pierna vendada, hecho que alarmó a sus seguidores en el mundo.

Según cuenta el integrante de Jesse & Joy, el accidente ocurrió en su casa y le provocó una dolorosa lesión en la rodilla que debió ser atendida por emergencia en un hospital. “Ya voy a pasar a cirugía, ya les voy contando cómo me caí, pero gracias a Dios no me rompí el hueso ni nada. Van a checar los ligamentos y que todo esté bien y ahí vamos”, reveló.

De esta forma, el hermano de Joy Huerta fue operado con éxito y celebró la gran noticia con sus seguidores en Instagram. A pesar de lo ocurrido, solo estuvo internado un día; ahora, está a salvo y de reposo para poder seguir con su recuperación. ¿Cómo sucedió la caída? El artista de música latina compartió la anécdota que lo marcará de por vida:

“La historia detrás del accidente fue que... normalmente cuando limpian la parte de debajo de la casa, abren la ventana para que se ventile y el vidrio es doble, como para aislar el ruido, de 19 milímetros cada uno”, detalló. “Bajamos corriendo, volteo a ver al perro, por voltearlo a ver no vi que estaba la manija de la puerta, obviamente estaba cerrada, pero gracias a Dios, la verdad me fue súper bien a como pudo haber sido el accidente”.

EN CASA CON SU FAMILIA

Jesse Huerta se mantendrá en casa acompañado de su familia, su esposa Mónica y dos hijas. Como se recuerda, el guitarrista se casó hace 17 años con la chef mexicana. Los frutos de su relación son Hanna, de 16 años, y Abby, de 7, cuyos intereses también están ligados a la música y el arte.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“El fantasma de la ópera” (1910) es la más célebre de sus novelas, una historia de amor sutil y refinada que bordea el terror, sin caer en la truculencia o irrealidad. Todo un clásico que ha visto multitud de versiones en cine, teatro y musicales.