Jerry Stiller falleció este 11 de mayo a los 92 años, debido a causas naturales. | Fuente: International Film Circuit

Una carrera de más de 50 años culminó este 11 de mayo, luego de que Jerry Stiller falleciera a los 92 años debido a causas naturales, según anunció su hijo, el también actor Ben Stiller, a través de sus redes sociales.

“Estoy triste de decir que mi padre, Jerry Stiller, falleció por causas naturales”, dijo el actor en su cuenta de Twitter. “Él fue un gran papá y abuelo, y el esposo más dedicado a Anne durante unos 62 años. Se le extrañará mucho. Te quiero, papá”, añadió.

Con un trabajo en televisión que arrancó desde la década de 1950, Jerry Stiller lanzó su trayectoria junto a su esposa Anne Meara y obtuvo un sinfín de papeles televisivos, con un rol memorable al ser parte del elenco de la serie “Seinfeld”, donde interpretó al neurótico Frank Costanza.

Fueron conocidas también sus apariciones en más de 40 películas, además de ser autor de una autobiografía titulada “Married to Laughter”, dedicada a su matrimonio de más de 60 años con Meara, quien falleció en el 2015 y con quien tuvo dos hijos: Ben y Amy.

Pese a interpretar a un personaje secundario en “Seinfeld”, más de un fanático recuerda a Jerry Stiller en la piel de Costanza gracias a los momentos inolvidables que supo crear en la legendaria comedia ganadora del Emmy.

UNA TRAYECTORIA A DÚO

La carrera de Jerry Stiller no habría sido lo mismo sin su esposa Anne Meara. Veterano de guerra, el papá de Ben Stiller conoció a su esposa tras participar, en 1953, en una exitosa producción llamada “Coriolanus”, en la que compartió roles con Gene Saks y Jack Klugman.

Se casó con Meara en 1954, y desde entonces iniciaron una carrera enfocada en la comedia, en The Compass Player, una compañía de improvisación que abandonarían años después para dedicarse a actuar en night-clubs en Nueva York.

Ambos se hicieron famosos entre 1960 y 1970, con un total de 36 apariciones en “The Ed Sullivan Show”, e incluso tuvieron su propio programa de televisión en los años ochenta, una sitcom llamada “The Stiller and Meara Show” que tuvo poco éxito.

Jerry Stiller encarnó a Frank Costanza en la legendaria serie cómica 'Seinfeld'. | Fuente: IMDB

“SEINFELD” Y OTRAS APARICIONES

A partir de 1997, la carrera de Jerry Stiller tomaría otro vuelo al formar parte de “Seinfeld”, una serie cómica en la que hizo del papá de George Costanza, uno de los personajes principales del programa. Por ese rol, fue nominado a un Emmy y ganó un American Comedy Award.

Aunque después de esta participación, Jerry decidió retirarse de las pantallas, el actor Kevin James lo invitó a integrar el elenco de “The King of Queens”, donde interpretó a Arthur Spooner, desde 1998 hasta el 2007.

Asimismo, el actor formó parte del reparto de cintas de su hijo Ben, tales como la recordada “Zoolander” y su secuela “Zoolander 2”, además de aparecer en las dos versiones del musical “Hairspray”.