Los fans son los jueces. Así funciona el People’s Choice Awards, los premios otorgados por los fanáticos a sus estrellas favoritas de películas, televisión, música y cultura pop, que este 2020 celebra sus 50 años de creación.

Desde The Barker Hangar en Santa Mónica (California, EE.UU.), la ceremonia de premiación se realizará el 15 de noviembre y se transmitirá a través de la señal del canal E! Entertainment. Este 5 de octubre se abrió el proceso de votación para que los fans elijan a su estrella predilecta.

Sin duda, el plato fuerte de estas bodas de oro será la entrega del premio The People’s Icon Award a la multifacética artista Jennifer Lopez, por sus actuaciones icónicas en el escenario y la pantalla, incluida su presentación en el Super Bowl 2020 y su participación en la aclamada cinta “Hustlers”.

Por otro lado, celebridades como Charlize Theron, Will Smith, y hasta los favoritos de la televisión como Dan Levy y Cole Sprouse, compiten por llevarse uno de los premios de las 44 categorías que existen en la actual edición de este evento.

Como se recuerda, el año pasado, Jennifer Aniston fue quien recibió el premio que este 2020 se le otorgará a la popular ‘J.Lo’. De las manos de su colega Adam Sandler, la actriz de “Friends” brindó un divertido discurso tras recoger este reconocimiento a su carrera.

¿CÓMO VOTAR EN LOS PEOPLE’S CHOICE AWARDS?

Chris Hemsworth, Tom Hanks, Vin Diesel, Will Smith, Camila Mendes, Charlize Theron, Margot Robbie, Salma Hayek, Ben Affleck, This Is Us, Sofía Vergara, Bad Bunny, J Balvin, The Weeknd, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga y Miley Cyrus, son algunos de los nominados.

También destacan Taylor Swift, Jonas Brothers, Becky G, Daddy Yankee, Maluma, Nicky Jam, Karol G, Ozuna, Britney Spears, Justin Bieber, Kim Kardashian West, Kylie Jenner, entre otros. Este año, además, hay categorías nuevas, como The New Artist of 2020 o Influenciador Latino 2020.

Para votar por su estrella favorita, quienes estén interesados solo deben ingresar al siguiente sitio web: https://pca.eonline.com/. Una vez allí, podrán seleccionar a su celebridad favorita.

Otro modo de llevar a cabo el voto es a través de Twitter: los fans pueden enviar un tweet o retuitear públicamente e incluir un hashtag de categoría, otro del nominado correspondiente y otro #PCA.

