Jennifer López interpreta a Ramona en la película 'Hustlers'. | Fuente: Instagram

La artista de 50 años de origen puertorriqueño Jennifer Lopez lo ha hecho casi todo. No solo es cantante, actriz y bailarina, sino que también ha incursionado en el terreno de la producción musical, la moda y hasta de los perfumes.

Su última gira llamada “It’s My Party: The Live Celebration” la ha llevado a varios países (como Canadá y Puerto Rico), en donde ha deslumbrado al público con sus originales coreografías y reveladoras vestimentas repletas de brillos. Así, la cantante ha demostrado que se mantiene vigente con el paso de los años, y que no ha perdido su esencia a pesar de la fama y el dinero.

Sin embargo este no es el único proyecto de Lopez por el momento, puesto que es una de las protagonistas de “Hustlers”, un drama policíaco escrito y dirigido por Lorene Scafaria, en el que un grupo de strippers deciden cobrar venganza contra sus clientes adinerados de Wall Street, inspiradas en un polémico artículo publicado en el New York Magazine.

Jennifer Lopez ha sido elegida para interpretar a Ramona, una de las strippers, junto a Constance Wu, la rapera Cardi B, Keke Palmer, Julia Stiles y Lili Reinhart. El estreno del filme está planeado para el 13 de setiembre.

Sobre su rol en esta película ha hablado la 'diva del Bronx' en una reciente entrevista con Variety, en la que reveló que fue un gran reto interpretar a Ramona. Antes de empezar a grabar, Lopez asegura que estaba aterrorizada.

“Me sentí expuesta. No paraba de repetirme que nunca había hecho algo así y que tenía que ponerme delante de todo el mundo a bailar vestida con un hilo dental", dijo JLo.

Sin embargo, una vez que empezó el rodaje, la cantante se sintió empoderada, pues fue capaz de “absorber el poder del público” y hacerse fuerte gracias a ello.

"Tienes que ser muy arrogante para ser capaz de subirte a un escenario delante de tanta gente. Ahí es cuando me di cuenta de que las stripper y las cantantes tenemos las mismas agallas. Esas mujeres no solo son valientes y fuertes, también vulnerables y de vez en cuando se sienten heridas. Ha sido genial interpretar a este personaje", confesó.

