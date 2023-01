Jennifer Lopez felicitó a Marc Anthony por el Día del Padre con un video en Instagram. | Fuente: Composición

Jennifer Lopez y Marc Anthony estuvieron casados por 10 años y fruto de su relación nacieron sus hijos, Max y Emme. Pese a que los cantantes se divorciaron en el 2014, ambos han demostrado que se mantienen como amigos. Una de estas muestras de amistad se notó en el Día del Padre cuando la ‘Diva del Bronx’ usó su cuenta oficial de Instagram para dedicarle unas emotivas palabras a su expareja.

“¡Feliz Día del Padre! Emme y Max te aman demasiado. Gracias por estos dos hermosos cocos. ¡Feliz Día del Padre!”, escribió la intérprete del "Anillo" en la citada red social. Además, publicó un video y tres fotografías de Marc Anthony con sus hijos. En una de ellas aparece Alex Rodríguez, actual pareja de la popular J.Lo.

Jennifer Lopez también aprovechó la celebración del Día del Padre para saludar al beisbolista retirado Alex Rodríguez, con quien se casará el próximo año. En varias oportunidades, ha realizado publicaciones que muestran lo bien que él se lleva con Max y Emme.

“Qué afortunados somos de tenerte en nuestras vidas...No solo nos haces reír todos los días, nos ayudas a ser mejores con una mano gentil y amorosa. Siempre estás ahí y nos cuidas con una presencia persistente que no falla. ¡Macho...no tengo palabras para describir cuánto significas para mí, Max y Emme! ¡Ver el padre que eres a Tashi y Ella es una de las cosas que más amo y son muy afortunadas de llamarte Papi! ¡Todos te amamos muchísimo! Feliz Día del Padre”, publicó la 'Diva del Bronx' en Instagram.

Como parte de un video titulado "Making The It's My Party Tour: Showtime!", Jennifer Lopez habló sobre su próximo matrimoniocon el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez. "Me gustaría una gran boda, esta vez quiero casarme en una iglesia. Nunca me he casado en una iglesia", comentó.

