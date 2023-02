Jennifer Lopez empezó su trayectoria musical en 1999 con su álbum debut 'On the 6'. | Fuente: Instagram / Jennifer Lopez

Llegar a los 51 años siendo actriz, modelo, bailarina, productora discográfica, coreógrafa y hasta perfumista solo implica un nuevo reto: mantenerse en la cima. Durante todo este tiempo, Jennifer Lopez ha sabido conservarse en este tope gracias a su derroche de vitalidad y energía.

Su carrera inició como actriz con un papel secundario en la cinta “My Little Girl”, pero no fue hasta 1997 que alcanzó el estrellato gracias a la biopic “Selena”, donde J.Lo tuvo la oportunidad de encarnar a la ‘reina del tex-mex’ y poner a prueba otro de sus talentos: el canto.

Desde entonces a la fecha, la artista de origen puertorriqueño ha construido una sólida trayectoria como cantante, explorando géneros como el pop latino, la salsa, el dance, el hip hop, entre varios más que delinean una apuesta por mezclar estilos.

Así, de su álbum debut “On the 6”, lanzado en 1999, hasta el “A.K.A” de 2014, Jennifer Lopez tiene un total de 8 discos de estudio, con más de un sencillo que marcó tendencia y que a la fecha continúan resonando en las radios de todo el mundo.

Por ello, a propósito de su cumpleaños 51, que celebra este 24 de julio, repasamos 10 de sus grandes éxitos musicales, desde “On The Floor” hasta “Jenny From The Block”.

DIEZ ÉXITOS DE J.LO

1. “If You Had My Love”

Un sencillo que formó parte de su primer disco “On the 6” y que logró ubicarse entre las canciones más escuchadas de 1999 al entrar al Billboard Hot 100 de aquel año, lista donde se mantuvo en el puesto número uno durante cinco semanas.

2. “No me ames”

Con esta canción, J.Lo consiguió entrar en el mercado hispano, junto al salsero Marc Anthony, con quien en el 2004 iniciaría un romance que llegó a su final en el 2011. “No me ames” es una adaptación de una balada italiana titulada “Non Amarmi”.

3. “Love Don't Cost a Thing”

Tema del segundo álbum de estudio de Jennifer Lopez, titulado “J.Lo” y que también se convirtió en todo un acontecimiento en el 2001 al ocupar el primer puesto en al menos ocho listas de popularidad y recibir dos nominaciones a los MTV Video Musica Awards del mismo año.

4. “Jenny From the Block”

Probablemente, uno de los sencillos más populares de Jennifer Lopez. Pertenece a su tercer disco “This Is Me… Then” y contó con un sonado video musical en el que participó Ben Affleck, su entonces pareja que inspiró, además, varias canciones de la artista.

5. “All I Have”

Hecho en colaboración con el rapero LL Cool J, “All I Have” también alcanzó Billboard Hot 100 de 2002 y recogió los ritmos del R&B y el hip-hop, con un tono de balada que logró cautivar a sus seguidores.

6. “I'm Glad”

También del disco “This Is Me… Then” —un trabajo valorado por la crítica en su momento—, este tema de Jennifer Lopez tuvo un videoclip lleno de energía, inspirado en la película “Flashdance” en el que la cantante pasa de ser una obrera a una bailarina exótica.

7. “Get Right”

Un rotundo éxito comercial. “Get Right”, de su cuarto álbum “Rebirth” lanzado en el 2005, significó el regreso de J.Lo a las canchas luego de tres años, nuevamente bajo el sello discográfico de Epic Records.

8. “On the Floor”

En colaboración con Pitbull, Lopez lanzó “On the Floor” como uno de sus sencillos más atractivos de su disco “Love?” de 2011.

9. “Booty”

El video de musical de “Booty”, sencillo hecho con Iggy Azalea, es uno de los más vistos de Jennifer Lopez, con más de 350 millones de reproducciones hasta la fecha en YouTube.

10. “Te gusté”

Adaptarse a los nuevos tiempos llevaron a Jennifer Lopez a centrarse en la música urbana. Y junto a Bad Bunny, uno de los artistas más populares actualmente, lanzó esta canción que ya tiene más de 96 millones de reproducciones.

Te sugerimos leer