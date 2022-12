Jennifer Lopez contó haber sido víctima de acoso por un director que le pidió que se quitara el polo | Fuente: Instagram

La cantante estadounidense Jennifer Lopez sorprendió a todos al contar su historia de acoso en Hollywood cuando un director le pidió que se quitara el polo y le mostrara los senos. Así lo contó la también actriz en medio de la entrevista anual en The Hollywood Reporter de la Mesa Redonda de las Actrices, donde compartió con Scarlett Johansson, Lupita Nyong'o, Laura Dern y Renée Zellweger.

"Quería ver mis senos. Y le dijo que no. Me defendí por mí misma. Recuerdo estar tan aterrada en el momento. Y por cierto, había una diseñadora de vestuario en la habitación conmigo. Así que había otra mujer en la habitación, él dice esto y yo digo que no", contó.

JLo no fue la única de las actrices que compartió sus experiencia de acoso. Laura Dern, conocida por sus papeles en "Jurassic Park" y "Bajo la misma estrella", también comentó cómo eran antes las audiciones.

"Comencé a realizar audiciones a los 10 años y ahora escucho a la próxima generación preguntándose: '¿la gente solía tener audiciones en habitaciones de hotel?' Y yo recuerdo, 'sí, a cada rato, yo estuve esperando en vestíbulos de hoteles, porque el director te estaba esperando en la habitación para leer un guión", contó.

MALUMA Y JLO

Jennifer Lopez está más vigente que nunca. No solo sorprendió al llevar el icónico vestido verde de Versace en la pasarela de Milán, 19 años después de la ceremonia de los Grammys 2000; sino que acaba de estrenar la película que protagoniza “Hustlers”, en la que interpreta a una bailarina de strip-tease.

Las sorpresas no se acaban cuando hablamos de ‘la diva del Bronx’: y es que, a sus 50 años, ha causado sensación al aparecer sorpresivamente en el show del colombiano Maluma, que se desarrollaba en el Madison Square Garden de Nueva York, nada menos que para interpretar el tema que grabó junto a su exesposo, Marc Anthony, “No me ames” en el año 1999.

J.Lo utilizó un deslumbrante vestido dorado que llevaba solo en la manga derecha una suerte de flequillos con adornos del mismo color, mientras que el intérprete de “Felices los 4” llevó puesto un sastre de tela brillosa.

A través de su cuenta de Instagram, el reguetonero publicó un video de la presentación, junto a una fotografía en la que se puede apreciar la evidente química que tuvieron los artistas sobre el escenario.

“Noche épica”, escribió el intérprete de reguetón. J.Lo también hizo lo suyo y compartió en la misma plataforma un video de la emocionante noche.

