Jennifer Lopez recordó su paso por 'The Cell', la duodécima película en la que participó. | Fuente: IMDB

En su faceta como actriz, Jennifer Lopez ha participado en más de una treintena de cintas. Y aunque alcanzó su fama internacional con la biopic “Selena”, su paso por otras películas también son recordadas como lo fue su interpretación en “The Cell”.

A veinte años del estreno de este filme de suspenso y ciencia ficción, dirigido por Tarsem Singh, la popular ‘Diva del Bronx’ conmemoró el aniversario de esta producción en sus redes sociales. Una celebración en la que recordó con emoción el rodaje.

Dese su cuenta de Instagram, Lopez compartió un videoclip de “The Cell”. En la leyenda, escribió al inicio: “¡No puedo creer que sea el vigésimo aniversario de mi duodécima cinta ‘The Cell’! Es una de las experiencias más emocionantes que he tenido al hacer una película”.

El filme, que fue nominado a los premios Oscar en la categoría de Mejor maquillaje, convocó en el rol protagónico a ‘J.Lo’, quien compartió roles Vince Vaughn y Vincent D'Onofrio. En su publicación, la también cantante resaltó los atributos de la película.

VER “THE CELL” DESDE CUALQUIER PARTE

“Desde la historia hasta los increíbles decorados y vestuario, todo en esta película refleja una mentalidad ilimitada”, señaló la actriz en alusión a la trama de “The Cell”, que trata sobre la incursión de una psicóloga en una ciencia experimental capaz de explorar el inconsciente de las personas.

Así, para celebrar el aniversario de la cinta, Jennifer Lopez instó a sus fans a un visionado colectivo. “¡Celebra conmigo viendo hoy en cualquier lugar que pueda transmitir la película!”, exhortó a sus 129 millones de seguidores en Instagram.

Como se recuerda, hace unas semanas, la cantante de “Jenny From The Block” cumplió 51 años en medio de la pandemia de la COVID-19, aunque ella continúa con sus planes y, unos días atrás, anunció que viene alistando un nuevo proyecto.

“(...) No he descansado en los últimos días y debería dormir. Estoy emocionada por ello, ha sido demasiada adrenalina, no puedo dormir ahora. ¿Quieren saber en lo que estamos trabajando? Si quieren saberlo háganme saberlo en los comentarios”, adelantó en una publicación sin precisar en qué consiste su próxima iniciativa.

