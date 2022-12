Jennifer Aniston habló sin tapujos sobre el comportamiento machista de algunos hombres. | Fuente: AFP

Jennifer Aniston, la eterna amiga Rachel de "Friends", regresa a la televisión después de 15 años como la protagonista y productora de "The Morning Show". Una serie sobre los noticiarios matutinos en el marco del movimiento #MeToo que, en Estados Unidos, vio cómo los presentadores Matt Lauer y Charlie Rose eran despedidos de sus trabajos tras ser acusados de acoso sexual.

El drama, que se estrenó en la plataforma de Apple, aborda temas ambigüos como el consentimiento cuando ambas partes han interpretado la experiencia sexual de manera distinta. Para la actriz, "hay una negación absoluta ─'fue con consentimiento'─ si eres narcisista al punto de que muchos de estos hombres lo son. Ellos creen, por supuesto, que todas las mujeres quieren acostarse con ellos", comentó Aniston al diario "The Guardian".

Su compañera en "The Morning Show", Reese Witherspoon, recalcó que la serie busca una conversación balanceada entre ambos sexos ya que necesitan que los hombres vean la ficción. "El verdadero cambio no sucede a menos que la estructura de poder lo acepte", agregó.

Reese Witherspoon y Jennifer Aniston protagonizan y producen la serie 'The Morning Show'. | Fuente: AFP

Ambas actrices grabaron películas distribuidas o producidas por Harvey Weinstein. Ellas recuerdan que nunca estuvieron a solas en una habitación con él, aunque no sabían por qué.

Tanto Jennifer Aniston como Reese Witherspoon son productoras con experiencia en sus propias compañías. Para Witherspoon, el que ambas produzcan su propio material y que las cosas estén mejorando en términos de igualdad salarial "va a prevenir malas conductas en el ámbito laboral".

Por otro lado, la ex protagonista de "Friends" admitió que se unió a Instagram para promocionar "The Morning Show". Pero también para ser la persona en control de qué se expone sobre su vida privada. Dado que ha estado expuesta desde su divorcio de Brad Pitt y no hay detalle que los paparazzis pasen por alto. Una exposición que, para Aniston, no tiene sentido.

