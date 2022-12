Jennifer Aniston cumple 51 años y asegura que ser madre no es algo que desee. | Fuente: Captura de pantalla

Una de las actrices más queridas en Hollywood, Jennifer Aniston, está cumpliendo 51 años. Desde muy joven está en la industria de la televisión y la serie más exitosa en la que participó fue “Friends” interpretando el papel de Rachel Green.

La exesposa de Brad Pitt nació un 11 de febrero de 1969 en Los Ángeles, California y desde su niñez se inclinó por el mundo de la actuación. Su vida no solo giró en torno a su carrera, también por su vida amorosa.

A pesar de haber estado casada dos veces, Pitt y Justin Theroux, Jennifer Aniston siempre se ha visto envuelta en su decisión de no querer convertirse en madre, sin embargo, nunca evitó responder el por qué.

Después de que terminó su matrimonio con Brad Pitt, muchos medios aseguraron que fue porque la actriz no quiso tener hijos. Cansada de ver este tipo de especulaciones en las portadas de los periódicos en físico y en Internet, decidió mandar un contundente mensaje:

"Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercancía defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. Quizás hay otras cosas que quiero hacer”, aseguró.

En una entrevista para la revista Elle, Jennifer Aniston resaltó que se siente bien con no ser madre y serlo no es algo que quiera ahora ni en un futuro:

“Tengo un trabajo genial. Tengo una familia genial. Tengo amigos geniales. No tengo razones para sentirme de otra manera (…) Lo que determina la felicidad en la vida de alguien no es el ideal que se creó en los años 50. Ese relato no lo escuchas para los hombres. Esto es parte del machismo, siempre la mujer es la despreciada, la desconsolada y la solterona. Nunca es lo contrario”.

Jennifer Aniston ha sido encasillada muchas veces por decir abiertamente que ser madre no significa que no sea una mujer realizada. “No porque tengamos útero debemos procrear”, sentenció la actriz.

