Jamie Foxx y Katie Holmes | Fuente: Instagram

El ganador del Oscar y la actriz de 40 años, Katie Holmes pusieron punto final a su vínculo de aproximadamente seis años, así lo informaron los agentes de ambos artistas. De acuerdo con Page Six, la ruptura se habría dado en mayo de este año.

Las alertas de los fanáticos sonaron cuando Foxx fue captado paseando de la mano con la cantante de pop Sela Vave, en Los Ángeles, a pesar de que fuentes de ET informaron que el ganador de un Globo de Oro no asesora a la artista.

La ruptura de Foxx y Holmes nos remonta al inicio de su relación, en el 2013, exactamente un año después de que la actriz de 40 años se divorciara de Tom Cruise, actor con quien tiene una pequeña hija, Suri Cruise.

Cabe mencionar que, a lo largo de su relación, tanto Foxx como Holmes evitaron dar detalles sobre la misma. Los únicos momentos en los que eran captados juntos era cuando paseaban y las cámaras de los paparazzis los fotografiaban, o cuando hicieron su primera aparición pública en la gala de los Grammys en Nueva York, en el 2018.

La última vez que la expareja fue vista junta fue en marzo del 2019, cuando fueron fotografiados mientras daban un paseo en Central Park, Nueva York. Hasta el momento, no obstante, no se tienen más detalles sobre el vínculo de Foxx con Sela Vave.

EL MATIRMONIO CON TOM CRUISE

A pesar de que tienen a una hija, el matrimonio del actor y la joven actriz no terminó en buenos términos, pues Holmes estaría cansada de que Cruise guíe su vida bajo la cienciología. Incluso, hace años no se capta al actor en compañía de Suri, debido a que la pequeña no pertenece a dicha iglesia.

Te sugerimos leer