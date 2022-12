James Franco llega a un acuerdo con sus exalumnas que lo acusaron de acoso sexual. | Fuente: Twitter

En el 2019, James Franco fue acusado de acosar a sus exalumnas por haberles pedido que interpreten escenas de sexo en Studio 4. En medio del movimiento Me Too, el actor se vio sumergido en esta denuncia; sin embargo, ambas partes llegaron a un acuerdo que beneficia a los afectados.

En un documento judicial, los abogados de Franco elogiaron el movimiento #MeToo que ayudó a inspirar la demanda, aunque tacharon sus alegaciones de “falsas y sensacionalistas, sin base legal y presentadas como demanda colectiva con el objetivo evidente de acaparar toda la publicidad posible para unas demandantes que buscan atención”. Señalaron que Tither-Kaplan había expresado en el pasado su agradecimiento por la oportunidad de trabajar con Franco.

Las acusaciones de explotación sexual de otras demandantes en el proceso serán desestimadas sin prejuicio, lo que implica que pueden volver a presentarse fuera de la demanda colectiva, indicó el reporte conjunto.

Como se recuerda, la demanda de las acusadas alegaba que Franco las presionó para que interpretaran escenas sexuales cada vez más explícitas ante la cámara en un “contexto de tipo orgía” que iba mucho más allá de lo aceptable en rodajes de Hollywood.

El documento no revela cuánto dinero podría haber incluido en el acuerdo. En una entrevista en “The Late Show with Stephen Colbert” tras la presentación de la demanda en 2018, Franco dijo que las acusaciones en su contra eran inexactas, aunque añadió: “Si he hecho algo mal, lo arreglaré. Debo hacerlo”.

¿QUIÉNES SON LAS DENUNCIANTES?

Las dos mujeres que hoy denuncian al famoso actor se inscribieron en su escuela Studio 4 en el año 2014. Ahí, revelan, se impartían lecciones de escenas sexuales que consistían en “simulaciones de actos sexuales que iban mucho más allá de los estándares de la industria”.

De acuerdo con Tither-Kaplan (la primera denunciante), durante un supuesto rodaje de una orgía, en la que James Franco simulaba practicar sexo oral a las mujeres, este les habría retirado las protecciones de plástico que suelen cubrir los órganos sexuales de las mujeres durante las filmaciones que simulan sexo oral.

