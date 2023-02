La actriz interpreta a Nomi, una Agente '00' que ha sido puesta en servicio activo como la 007 actual después de la jubilación de James Bond. | Fuente: Universal Pictures

Lashana Lynch confirmó que será una nueva agente 007 en “No Time To Die”, que será la vigesimoquinta película de la saga de James Bond. Debido a la pandemia de COVID-19, la película se ha visto impedida de estrenar en los cines a nivel mundial, pero la expectativa está presente.

A mediados del 2019, se dio a conocer que Lynch se convertiría en la primera actriz afrodescendiente en heredar el legado de James Bond, actualmente interpretado por Daniel Craig, pero la noticia no cayó bien a todos los espectadores. Algunos aludían a la diversidad forzada, mientras que otros aplaudían la decisión de ofrecer nuevos rumos para la saga cinematográfica.

En conversación con la revista Harper’s Bazaar, la estrella inglesa que coprotagoniza “No Time To Die” reveló que su personaje Nomi fue centro de ataques racistas que se disfrazaron de críticas en el internet, razón por la que decidió eliminar sus redes sociales y estuvo en compañía de su familia para atravesar dicha situación.

“Soy una mujer afrodescendiente, si hubiera sido otra mujer afro elegida para el papel, hubiera sucedido la misma conversación. Hubiera recibido los mismos ataques, el mismo abuso. Simplemente tengo que recordarme a mí misma que la conversación está teniendo lugar y que soy parte de algo que será muy, muy revolucionario”, expresó.

UNA SAGA MÁS DIVERSA

Unos meses atrás, Barbara Broccoli –productora de la saga James Bond– detalló que es importante que la diversidad será clave para el futuro de las películas. Si bien no se opone a que el agente 007 pueda ser de otra etnia, no aseguró que el personaje pueda ser una mujer, debido a que no estaba contemplado cambiar su género.

Entonces, ¿quién será Nomi en “No Time To Die”? Por el momento, solo figura como una Agente '00' que ha sido puesta en servicio activo como la 007 actual después de la jubilación de Bond.

