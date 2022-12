El actor mexicano dedicó un mensaje a su fallecido padre Jaime Camil Garza. | Fuente: Instagram

Jaime Camil Garza falleció el pasado 6 de diciembre. El empresario mexicano y padre de los actores mexicanos Jaime e Issabela Camil perdió la vida luego de ser trasladado de emergencia a un hospital a raíz de un problema vesicular que se complicó gravemente. A través de las redes sociales, su hijo le dedicó un mensaje de despedida.

“Mi papá era un titán, la vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida”, escribió Jaime Camil en un largo texto dirigido a su fallecido progenitor en su cuenta de Instagram.

En ese sentido, la estrella de “Jane the Virgin” confesó que su padre “dejaba una huella indeleble a quien lo conocía”, y no dejó de mencionar que lograba obtener rápidamente el cariño de las personas: “Le permitía a quien fuera (bueno, siempre y cuando le cayeras bien) a entrar en su corazón”.

“¡Su generosidad no tenía límites! Si alguien necesitaba algo, fuera alguien cercano o hasta o un cierto desconocido, sabía que podía contar con Jaime Camil Garza”, contó sobre el fallecido empresario y agregó que siempre estuvo para su único hijo varón y sus hermanas: “Recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá diciendo: ‘¿Qué quieres? ¿Qué necesitabas? Quieres que te ponga un avión, un médico’. O mejor aún: ‘¡Ya te tengo listo todo!’”.

“Sabía ser amigo de verdad y siempre le buscaba el lado simpático a la vida y a las situaciones, era un bromista empedernido. (…) Qué manera de vivir la vida, qué envidia de la manera en la que vivió su vida. Un cabrón hecho y derecho, con una personalidad de titanio e imparable y una galanura incomparable”, agregó Jaime Camil.

LE DA EL ÚLTIMO ADIÓS

El actor Jaime Camil dedicó unas palabras de despedida a su padre, quien falleció el pasado domingo tras ser internado de emergencia por un problema de la vesícula. “Papito hermoso: Gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y méntale la madre al ‘encargado’ por este 2020”, indicó en su publicación.

Y concluyó con la tristeza de que no podrá volver a tenerlo presencialmente, pero lo recuerda con cada sensación que atraviesa en estos momentos de duelo. “Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro, sé que el tiempo que me ayudará a procesar y entender que quizá no haya respuesta cuando diga Pa”, finalizó Camil.

