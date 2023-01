Jackson Browne da positivo al coronavirus | Fuente: EFE

El músico Jackson Browne, de 71 años, reveló que ha dado positivo por coronavirus y pidió a la ciudadanía, en especial a los más jóvenes, que sean conscientes del peligro que enfrenta el mundo por la pandemia del COVID-19."Mis síntomas son bastante leves así que no requiero de ningún tipo de medicación ni nada de hospitalización o algo así", indicó el cantautor a la revista Rolling Stone al explicar que está en cuarentena en su residencia de Los Ángeles, en Estados Unidos.Jackson Browne, uno de los grandes referentes del rock estadounidense de la década de 1970, mostró su preocupación de que mucha gente que pueda tener el COVID-19, al no sentir ningún síntoma especialmente grave o desconocer que tiene la enfermedad al no hacerse la prueba.

"No tienen síntomas, pero pueden tenerlo y pueden ser capaces de contagiarlo. Eso es lo que los lectores (de Rolling Stone) más jóvenes necesitan entender: deben tomar parte en la respuesta global para detener la propagación. Eso significa no ir a ningún sitio, no entrar en contacto con nadie, no ver a nadie", dijo."Lo que todos deberíamos tener muy en cuenta es que desplazándonos por la ciudad y moviendo este virus de lado a lado, estamos poniendo en riesgo, sin querer, las vidas de todos, incluyendo a los más vulnerables, gente que tiene asma o personas mayores", añadió.Jackson Browne también dijo sentirse "muy afortunado" de no verse muy afectado por el coronavirus y bromeó con que los 10 días que lleva de cuarentena le han parecido "una eternidad".Miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y considerado como uno de los mejores compositores de su generación, Browne destacó especialmente en la década de los 70 con un rock emotivo e introspectivo que brilló en discos como "Late for the Sky" (1974), "The Pretender" (1976) o "Running on Empty" (1977). Además, le colocó como estandarte de una escena californiana en la que también destacaron bandas como Eagles y artistas como Joni Mitchell.

Con información de Efe.

