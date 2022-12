Jackie Chan se pronunció en su cuenta de Instagram | Fuente: Instagram

El coronavirus se ha expandido a varios países, provocando la muerte de miles de personas, pues esta enfermedad, desarrollada en China, no tiene cura y amenaza en convertirse en una pandemia mundial.

Días atrás, los fanáticos de Jackie Chan, el actor de nacionalidad china, fueron alarmados sobre que el artista se encontraba en aislamiento, debido a que se había contagiado con el terrible coronavirus.

Sin embargo, este jueves, el actor de Hollywood decidió romper su silencio y, a través de su cuenta oficial de Instagram, aclaró que se encuentra bien de salud y que no está en cuarentena.

“Gracias por la preocupación de todos. Estoy sano y salvo, y muy sano. No se preocupen, no estoy en cuarentena”, anotó el intérprete de “Police story”. ¡Espero que todos se mantengan seguros y saludables también!”, añadió Jackie Chan junto a una fotografía donde luce tranquilo.

De inmediato, la publicación alcanzó casi medio millón de likes en la red social, en la que Jackie Chan tiene más de 2.9 millones de seguidores, quienes también dejaron comentarios al ídolo.

“Mantenerte fuerte. ¡Siempre estaré contigo, REY!”, “Te amo señor, eres el mejor”, “Saludable”, “Dios te bendiga”, “¡Buenas noticias, Jackie! ¡te necesitamos por el mayor tiempo posible!”, fueron algunos mensajes de los fans de Chan.

Previamente, el artista de 65 años ofreció una gran cantidad de dinero a quien encontrara una cura o antídoto para poder frenar el coronavirus.

“No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecerles con un millón de yuanes si lo logran. No se trata de dinero. No quiero ver las calles que antes eran bulliciosas ahora vacías y no quiero ver a mis compatriotas luchando contra un virus hasta ver llegar a la muerte cuando deberían estar disfrutando de la vida”, expresó el actor.

