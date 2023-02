J Balvin comparte una fotografía en Instagram para recordar sus inicios en la música. | Fuente: Instagram

El cantante colombiano J Balvin, responsable de éxitos como “Qué pretendes” y “Tranquila” utilizó su cuenta personal de Instagram para recordar sus inicios en la música, que según revela, no fueron positivos.

Y es que, antes de que el reguetonero encontrara la fama con su tema “Ay Vamos”, que fue número uno en Hot Latin Songs de Billboard, José Osorio Balvin tenía una agrupación de rap y solo era conocido en su natal Colombia.

Hoy, “Con altura”, tema que comparte con la embajadora del flamenco, Rosalía, ha sido elegido por la revista estadounidense Time como una de las mejores canciones en lo que va del 2019, gracias a su mezcla de hip hop, dembow y flameco.

A pesar del éxito del que goza hoy, el artista colombiano no olvida sus inicios, prueba de ello es el caption que acompaña una foto en la que se le observa en un avión privado.

“Esta vista la tenía en mi mente desde que cantaba en Castilla en la 68, cuando dormimos detrás de la discoteca que nos contrató en Cúcuta, cuando recibí malos tratos de ciertas personas de la industria, cuando no me dejaban entrar a la discoteca porque no era del nivel del lugar, cuando lloraba porque no veía el camino en mi carrera, cuando sentía que no podía más”, escribió el cantante.

Por el momento, Balvin se encuentra en Italia, luego de lanzar “Oasis”, su nuevo álbum en colaboración con el reguetonero Bad Bunny, que contiene ocho canciones. El videoclip del primer single, “Qué pretendes”, cuenta hasta el momento con más de 28 millones de reproducciones.

