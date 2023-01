J Balvin presenta su nuevo combo junto a McDonald's. | Fuente: Instagram | J Balvin

El colombiano J Balvin utilizó su cuenta de Instagram para anunciar que lanzó junto a McDonald’s un nuevo combo inspirado en sus gustos. A través de un video, el artista mostró el contenido.

Este consiste en un menú de Big Mac, papas fritas de tamaño mediano con ketchup, y un McFlurry de Oreo, el postre será gratis si es pedido a través de la aplicación del restaurante. Si bien Travis Scott y Michael Jordan también fueron parte del fast food, el intérprete de “Mi gente” se convierte en el primer latinoamericano en aparecer en él.

“Me considero un ciudadano global, pero soy de Medellín, Colombia, y esta es la primera vez que trabajan con un latino. Es una gran campaña, así que me siento muy orgulloso de ella”, comentó.

J Balvin agregó que no le cabía en su pecho tanta felicidad después de que los encargados del área de marketing de McDonald’s le propusieran trabajar juntos.

“Cuando me llamaron diciendo que querían trabajar conmigo, inmediatamente dije que sí porque se conecta conmigo y con mi infancia. Siempre he sido un gran admirador. Es una locura tener tu propia comida”, contó emocionado.

El colombiano agregó que es momento de que los que no conocían su nombre, lo hagan: “El menú me permite conectarme con personas que no conocen a J Balvin, es beneficioso para todos. Se trata de conectarse para hacer esto más grande”, concluyó.

Cabe resaltar que el combo llevará por nombre The J Balvin Meal y solo estará disponible en los restaurantes de Estados Unidos. Los precios varían entre los seis y ocho dólares. Muchos de sus seguidores y colegas felicitaron al artista por este logro.

Entre ellos se encuentran Cosculluela, Sech, Los Ilegales y el actor colombiano Carlos Torres, reconocido por su papel de Charly Flow en “La Reina del Flow”, quien comentó que se animará a probar el menú.

