J Balvin se mantiene en boca de todos. Recientemente se anunció que el cantante cuenta con seis nominaciones a los Premios Juventud, que se entregarán el próximo 18 de julio en Miami.

Más allá de los nuevos logros en su carrera, el reguetonero se mantiene en contacto con sus fans a través de las redes sociales. Esta vez, los sorprendió con una foto de su pasado en la que se le ve irreconocible.

J Balvin compartió, en su cuenta de Instagram, una imagen donde luce con varios kilos de más. El cantante acompañó la publicación de Instagram con un breve mensaje: "¡Siempre el mismo, diferente empaque!".

Los seguidores del reguetonero, de 34 años, mostraron su asombro pues no podían creer que el de la foto fuera Balvin quien hoy luce una esbelta figura.

POLÉMICO COMENTARIO

Hace unas semanas, el cantante de reguetón J Balvin se sumó a la polémica por el mensaje de Justin Bieber a Chris Brown. El ídolo pop llamó "error" a la agresión física que le propinó Brown a la cantante Rihanna. El colombiano fue criticado por apoyar las palabras del canadiense que empezó rindiendo homenaje al trabajo del rapero.

"Puse 100 en la foto donde Justin Bieber habla de Chris Brown como una leyenda dentro del entretenimiento. No soy nadie para juzgar su vida personal, no soy adivino para conocer qué pasó. No acepto ninguna violencia contra nadie, pero sí aprecio el talento", escribió J Balvin, tras las críticas, en su cuenta de Twitter. Asimismo, pidió disculpas a las personas que se sintieron ofendidas.

