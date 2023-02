J Balvin se declaró 'orgulloso' de ser de Colombia | Fuente: Instagram

El cantautor colombiano J Balvin se declaró "orgulloso" de que cuando se habla de Colombia hoy en día su nombre "ha sustituido" al de Pablo Escobar y criticó a los que consideran al capo del Cartel de Medellín un "héroe"."Entiendo que afuera lo ven como héroe, como alguien que vivió la vida en grande. Sí, era inteligente, pero lo que hay detrás de eso es que mucha gente inocente murió", subrayó el artista en el podcast de DJ Khaled publicado este viernes, que forma parte de la nueva programación de Amazon Music."Para mí eso no es ser un héroe", remarcó."Soy muy amigo de su hijo (Juan Pablo Escobar) y justo hablaba con él esta mañana y le pregunté: '¿qué crees que fue lo mejor que hizo tu papá por el mundo?', y me contestó: 'Nos enseñó cómo no hacer las cosas'", destacó J Balvin, quien nació y creció en la ciudad de Medellín.

"Yo vivo a 10 minutos de donde él nació, pero estoy bien con todo el mundo. Por eso no tengo guardaespaldas en Colombia", explicó el reguetonero, quien mencionó el tema de una supuesta relación que existe entre los reguetoneros y el mundo de la droga."No nos sentimos parte de eso. Él destruyó a muchas familias. Destruyó al país", manifestó.Balvin nació en 1985, un año después de que Escobar dio inicio a la época del narcoterrorismo en Colombia, y estaba por cumplir nueve años cuando el capo fue abatido en Medellín.El intérprete de "Amarillo" y "Rojo" aseguró que "solo los que lo vivimos sabemos lo que es eso", y explicó que su infancia estuvo marcada por la violencia desatada por Escobar.Incluso, recordó un episodio "traumático" en el que un amigo vio el cuerpo de su padre "cortado a pedacitos en una caja" cuando tenían seis años.Para Balvin, la admiración que pueda haber por Escobar parte de que la gente ha visto "series como Narcos", pero "una cosa es ver películas y otra es la realidad".En una conversación en inglés, el artista, que vive entre Miami y Medellín, aprovechó para resaltar que la herencia "maligna" de Escobar en Colombia aun perdura."Él destruyó a toda una generación que quiere las cosas fáciles, cuando en realidad solo se logran las cosas cuando se tiene disciplina y se trabaja duro todos los días", afirmó. (EFE)

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

En este episodio, la novela “Los viajes de Gulliver” surge como una sátira de la humanidad, las costumbres, creencias y valores del siglo XVIII y el subgénero de los “relatos de viajes”. Jonathan Swift, escritor y clérigo irlandés, no podría imaginar que su libro se convertiría con el tiempo en uno de los libros favoritos de los más jóvenes.

Te sugerimos leer