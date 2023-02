J Balvin reveló que viene padeciendo de ansiedad y depresión. | Fuente: Instagram / J Balvin

J Balvin decidió abrió las compuertas de su intimidad con sus seguidores. A través de sus redes sociales, el cantante colombiano hizo una dura confesión sobre su salud mental y reveló que viene padeciendo de ansiedad y depresión los últimos días.

Este estado de fragilidad explica su parcial alejamiento de las redes sociales. “Como todo ser humano, he tenido mis pruebas y en este caso, otra vez me tocó la ansiedad y un poco de depresión”, dijo el artista en sus stories de Instagram.

“No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo, ‘¡ah, la felicidad, todo está perfecto!’. Porque no, soy un ser humano como cualquier otro y soy también frágil y muy vulnerable, posiblemente más que muchos de ustedes”, añadió.

Seguidamente, el artista prometió a sus seguidores estar más en contacto con ellos cuando se encuentre recuperado. “Los amo mucho y ya pronto, que pase toda la tormenta, estaré ya más por aquí con ustedes, hablando, haciendo chistes y todo”, indicó.

“Porque, realmente, actuar no estoy para eso, sino para siempre ser real y compartir lo que siento en el momento”, agregó.

J BALVIN CONTRA QUIENES ELOGIAN A PABLO ESCOBAR

El cantautor colombiano J Balvin se declaró "orgulloso" de que cuando se habla de Colombia hoy en día su nombre "ha sustituido" al de Pablo Escobar y criticó a los que consideran al capo del Cartel de Medellín un "héroe"."Entiendo que afuera lo ven como héroe, como alguien que vivió la vida en grande. Sí, era inteligente, pero lo que hay detrás de eso es que mucha gente inocente murió", subrayó el artista en el podcast de DJ Khaled publicado este viernes, que forma parte de la nueva programación de Amazon Music."Para mí eso no es ser un héroe", remarcó."Soy muy amigo de su hijo (Juan Pablo Escobar) y justo hablaba con él esta mañana y le pregunté: '¿qué crees que fue lo mejor que hizo tu papá por el mundo?', y me contestó: 'Nos enseñó cómo no hacer las cosas'", destacó J Balvin, quien nació y creció en la ciudad de Medellín.

"Yo vivo a 10 minutos de donde él nació, pero estoy bien con todo el mundo. Por eso no tengo guardaespaldas en Colombia", explicó el reguetonero, quien mencionó el tema de una supuesta relación que existe entre los reguetoneros y el mundo de la droga."No nos sentimos parte de eso. Él destruyó a muchas familias. Destruyó al país", manifestó.

