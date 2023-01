Itatí Cantoral confesó que no tomó acciones en ese entonces porque no habían movimientos como Me Too. | Fuente: Instagram

Itatí Cantoral confiesa uno de los momentos más duros de su carrera artística: fue víctima de acoso sexual por un compañero de elenco de una telenovela. La actriz de “María, la del barrio” y “Hasta que el dinero nos separe” contó que esta persona la amenazó si no “se desnudaba” para actuar junto a él.

En conversación con el youtuber Escorpión Dorado, la intérprete de Soraya Montenegro reveló el traumático episodio que vivió con este hombre, con quien nunca más ha vuelto a actuar en su vida. Le pidió que se desnude y entre a una piscina con él, amenazándola con despedirla si se negaba a hacerlo.

“Esta persona me dijo lo que yo tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela. Me tenía que desnudar y meterme a la alberca con él”, recordó la mexicana Itatí Cantoral y aseguró que nunca más volvió a compartir escenas con ese actor: “Con esa persona dije ‘no vuelto a trabajar jamás’”.

Es la primera vez que Itatí Cantoral habla sobre su terrible experiencia y considera que debió denunciarlo en su momento, pero antes las actrices callaban estos abusos. Movimientos que luchan por los derechos de las mujeres han cobrado importancia dentro de la industria del cine y la televisión durante los últimos años, quizá el más famoso es el MeToo en Hollywood.

“Para hablar de algo tan serio, debí haberlo hecho en el momento. Y en el momento no había MeToo, se solucionó por la empresa que me había contratado”, admite sobre la razón para no exponer a su acosador en ese entonces. “Como soy una figura pública, para hablar de algo tan serio como el acoso [hay que tomar acciones]”.

¿Pensaría ir a Hollywood?

A sus 45 años, la actriz mexicana Itatí Cantoral asegura que le encantaría mudarse al país vecino, Estados Unidos, y continuar su carrera bajo los reflectores de Hollywood. El único problema que encuentra en el camino es aprender el inglés, aunque actualmente está llevando clases.

“Soy bien mensa”, expresó entre risas. “Todavía no me sale bien el inglés, pero lo estoy estudiando todos los días con mi pobre maestreo que es un santo, porque me repite las mismas cosas 20 veces. Ya no sé si estoy en el Alzheimer”.

