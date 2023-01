Isabela Moner reveló que su madre tiene cáncer de mama, pero confía que se recuperará. | Fuente: Instagram

Isabela Moner, la joven actriz de ascendencia peruana, compartió una lamentable noticia: su madre Katherine tiene cáncer de mama. Sin embargo, la protagonista de la cinta "Dora, la exploradora" se mostró optimista de que ella mejorará.

"Es una batalla que continúa, pero creo que ella estará bien porque es el ser humano más fuerte que conozco", escribió en Instagram junto con fotos donde se ve a su madre en el hospital.

Isabela Moner admitió que, cuando se enteró de que su madre tenía cáncer de mama, todo lo demás le pareció insignificante. A sus 18 años, ella reconoció que esta ha sido su prueba más fuerte. "Me pudo haber derrumbado, me pude haber vuelto amargada... pero nunca me sentí con más fe", sostuvo.

La protagonista de la película "Dora, la exploradora" agradeció a amigos y familiares que los han apoyado. "Hemos recibido tanto amor que no hay manera de no verlo como una bedición. Saldremos de esta juntos", manifestó en Instagram.

Finalmente, la joven actriz recomendó a todos sus seguidores a que "celebren que tienen otro día con sus seres queridos".

EL PERÚ Y DORA

Isabela Moner, una latina con bastante experiencia en Hollywood, destacó la especial conexión con su personaje en la cinta "Dora, la exploradora".

"Después de leer el guion fue como 'dios mío'... Me enamoré del humor, de las partes que menciona (implícitamente) al Perú y los Incas", indicó. Asimismo, destacó su importancia con la la comunidad hispana.

"Me gusta que sea muy inteligente, multidimensional y que respeta su cultura. Y si lo piensas, Dora (en esta película) es casi una historia de una migrante en Estados Unidos. Dora viene a EE.UU. a estudiar y a socializarse en ese sentido de ser extranjera en un país muy extraño para ella", argumentó.Isabela Moner (Cleveland, EE.UU., 2001) protagoniza "Dora y la ciudad perdida" junto a Eva Longoria, Eugenio Derbez y Michael Peña. (Con información de EFE)

Isabela Moner y Eva Longoria protagonizan 'Dora y la ciudad perdida'. | Fuente: EFE

