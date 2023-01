El distanciamiento entre Isabel Pantoja y su hija Chabelita llegó a un nuevo nivel en Navidad. | Fuente:

Podemos encontrarnos en fiestas navideñas, época de reconciliación, pero el clan Pantoja se mantiene enfrentado. Y este punto se centra específicamente en Isabel Pantoja y su hija adoptiva peruana Chabelita, a quien ha dejado de lado. A lo largo del 2019, se han dado varios momentos de distanciamiento entre esta última y el resto de la familia que tuvo su punto más álgido en Navidad.

Chabelita se enteraba, por redes sociales, que su exnovio Omar Montes (junto a su familia) pasaba el 25 de diciembre en casa de su madre y con su hermano Kiko Rivera. La joven creía que no iban a festejar juntos estas fechas porque su hermano siempre lo pasa con la familia de Irene Rosales y sus hijos, mientras que la cantante española ha estado preocupada por la salud de su madre.

"Un día tranquilo, pero con mucho amor. Por muchos días más como este", escribió Isabel Pantoja quien compartió una foto junto a Montes y Rivera en su Instagram.

Después de esta imagen, la exintegrante del "Gran Hermano VIP" comentaba: "mi madre no me ha invitado pero tampoco hacía falta que lo hiciera. La culpa no es de Omar. Él se deja querer. El problema lo tenemos mi madre, mi hermano y yo. Hay cosas que sobran porque a mí me pueden hacer daño".

Isabel Pantoja pasó Navidad con su hijo Kiko Rivera y el exnovio de su hija. | Fuente: Instagram

UN AÑO DE DISTANCIAMIENTOS

¿Cómo nació la amistad entre la cantante Isabel Pantoja y la expareja de su hija? Aquí radica parte del enfrentamiento entre ambas. Comenzó en el 'reality' "Supervivientes" y, cuando terminó el programa, se unió a la amistad Kiko Rivera, hermano de Chabelita. Cabe recordar que cuando Omar Montes aún era pareja de la joven, no tenía buena relación con su "suegra".

A lo largo del 2019, han sido varios los episodios de distanciamiento entre el clan Pantoja. Primero, cuando la joven artista defendió en el 'reality' "Supervivientes" a su amiga Aneth en vez de apoyar a su madre. Luego cortó palitos con su hermano cuando se reveló que ella intentó hacer pública una supuesta infidelidad del DJ. Además, no fue al hospital a visitar a su abuela, doña Ana, lo que provocó incomodidad en la familia.