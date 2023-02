Chabelita Pantoja le envió un peculiar mensaje a Asraf por Instagram. | Fuente: Europa Press

Chabelita Pantoja, hija peruana de la cantante Isabel Pantoja, publicó una foto en Instagram que hizo que saltaran las alarmas. No por la imagen, sino por el texto que la acompañaba con una insinuación a su pareja Asraf: "Tendrás que ayudarme el año que viene" dando a entender que estaría embarazada. Aunque no ha despejado la incógnita, se le preguntó a su cuñada, Irene Rosales, si sabe a qué se refiere, pero preferió guardar silencio.

Es conocido el hermetismo que caracteriza a la familia Pantoja, pero en esta ocasión Rosales parece que realmente no sabe a qué se refería la joven artista con su frase.

Isa Pantoja, también conocida como Chabelita, lleva un año y medio de relación con Asraf y pareciera que están mejor que nunca. O al menos, así lo ha confesado la pareja. La hija de Isabel Pantoja no descarta una futura boda después de ser madrina del matrimonio de su amiga Aneth.

"Pues a mí no me tienen que decir nada... No, en serio, pues cuando sea, pero vamos que futuro hay. Cuando toque y ya está". Incluso aseguró que los niños podrían venir antes de la boda: "Bueno o al revés, no pasa nada".

Chabelita, también conocida como Isa Pantoja, tiene mucha ilusión de volver a ser madre; pero de momento se conforma con estar así de bien con su pareja. "La verdad es que sí y nada, muy bien, la verdad que estamos genial. Ahora más que nunca, con la familia y con todo, bien".

Sobre la relación que mantiene ahora con su tío y su abuela, ella explicó que todo se mantiene "como siempre".

ANGUSTIA EN SU PRIMER EMBARAZO

Chabelita Pantoja dio a luz a su primer hijo a los 18 años, producto de su relación con Alberto Isla. Pero este momento se vio empañado de angustia por su repercusión mediática.

La cantante de "Ahora estoy mejor" contó la presión que sintió a causa de los programas del corazón. "Cuando me quedé embarazada con 17 años, en 'Sálvame' empezaron con la cuenta atrás de 57 días hasta que cumpliera la mayoría de edad y pudiesen decir mi nombre. Iban descartando chicas en la quiniela de la hija de famosa embarazada, cada vez estaba más acorralada. Lo pasé súper mal", señaló a Lecturas. (Con información de Europa Press)

