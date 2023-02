Luisana Lopilato tiene tres hijos con el cantante Michael Bublé. | Fuente: Instagram

La actriz Luisana Lopilato compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 4.2 millones de seguidores, una curiosa fotografía y contó una de las anécdotas que tiene como madre de los pequeños: Noah, Elías y Vida.

La argentina, recordada por su papel como “Mia Colucci” en la serie juvenil “Rebelde Way”, reveló el motivo por el que usa distintas pelucas cuando está en su casa, al cuidado de sus hijos.

“¡No se asusten! No me hice nada raro en el pelo. Mis hijos no se pueden dormir sin agarrármelo. Así que la mejor solución fue empezar a usar pelucas para que no me lo arranquen”, contó Luisana Lopilato.

“Ayer tocó la peluca de Elsa, de Frozen. Tengo que ver qué toca mañana según a quién le agarra el ataque!”, escribió la actriz, junto con una imagen en la que usa una cabellera falsa de color rubio.

La familia de Luisana Lopilato

Luisana Lopilato, de 32 años, está casada con el cantante canadiense Michael Bublé, con quien tiene tres hijos. El primero, Noah, quien llegó al mundo en el 2013 y que a sus cortos 3 años tuvo que enfrentar el cáncer.

La enfermedad del pequeño devastó a la pareja, incluso Luisana Lopilato y Michael Bublé dejaron sus actividades artísticas para dedicarse completamente a la recuperación del pequeño.

En 2016, nació el segundo hijo de los artistas, Elías; y en el 2018 llegó la primera hija mujer, a quien llamaron Vida.

