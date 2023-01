Paulina Rubio rompe su silencio tras extraña actitud en su concierto virtual. | Fuente: Instagram | Paulina Rubio

Paulina Rubio contó con lujo de detalles qué fue lo que pasó en el recordado concierto virtual ofrecido en la iniciativa “One World: Together at Home”, donde fue duramente criticada por la forma en la que actuó y cantó.

En este show, los fanáticos se percataron de que se olvidó partes de la letra y por momentos tuvo una mala vocalización. En otro momento, le envió saludos a Thalía, su excompañera del grupo Timbiriche, lo que resultó confuso ya que es conocida la enemistad entre ellas.

Por ese motivo, y más vulnerable que nunca, Paulina Rubio rompió su silencio, en Instagram, y aceptó que se equivocó en dar ese concierto. Además, comentó sobre las críticas que recibió en las redes sociales.

EL PEOR DÍA DE SU VIDA

“Soy responsable de todo lo que ha pasado, sobre todo porque al ser una persona famosa, soy alguien que pone el ejemplo. Pero también soy un ser humano y meto la pata, y la riego, y de verdad aprendo de mis errores. Entonces, lo que empezó como un concierto en vivo, como una iniciativa para poner mi granito de arena, resultó en uno de los peores días de mi vida”, confesó la popular 'Chica dorada'.

A pesar de que recibió malos comentarios, a Paulina Rubio le pareció que era algo lógico porque es un personaje público:

“Fue desastroso, pero aprendí de ello. Mucho de lo que se ha dicho es mentira -pero no estoy aquí para justificarme ni pedir perdón- estoy aquí para sacarme la espinita. Para que el día de mañana, cuando mis hijos sean grandes y vean esto, sepan de dónde vengo y sepan que tengo muy claras mis prioridades que son mis hijos, mi familia y mi público, la gente que me quiere y me ha hecho”, dijo al borde del llanto.

En su publicación, Paulina Rubio agregó que la pandemia le ha hecho reflexionar y valorar más a su familia y seguidores. Además, contó que tomará un retiro espiritual para encontrar una mejor versión de sí misma.

