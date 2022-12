Katy Perry lanzará nueva canción donde mostrará su avanzado embarazo. | Fuente: Instagram

Katy Perry está disfrutando su nueva etapa como madre y no ha ocultado su avanzado embarazo en redes sociales. La artista ha emocionado a más de un fanático luego de anunciar su nueva canción donde su baby bump será el protagonista.

La intérprete de “Roar” lanzará su nueva canción que se llamará “Daisies”, tema que formará parte de su quinto disco: “¡12 horas hasta que salga ‘Daisies'! La página de estreno del video musical ahora está en vivo en el enlace de mi biografía. Espero que esté bien si amplío tu fiesta esta noche”, escribió la cantante en sus redes sociales.

Los comentarios de los fanáticos de Katy Perry no se hicieron esperar y aseguraron que se conectarán para ver el vídeo oficial.

La artista es una de las grandes estrellas del pop en la actualidad. Su exitosa carrera comenzó a destacar con el disco "One of the Boys" (2008) y su último trabajo hasta la fecha es "Witness" (2017).

SU EMBARAZO

A inicios de marzo, Katy Perry y Orlando Bloom anunciaron que esperan su primer bebé juntos, luego de que la cantante lanzara su videoclip “Never Worn White” donde luce el vientre abultado.

Tras ello, Katy Perry compartió una imagen en la que el actor Orlando Bloom tiene el rostro con crema color rosa, con la que confirma que el bebé que espera será mujer. "Es una niña", escribió la intérprete de Firework junto a la instantánea que ya ha logrado casi tres millones de 'likes' en solo unas horas.

En el 2019, luego del día de San Valentín, sorprendieron a sus seguidores, en Instagram, al anunciar que se habían comprometido. Ambos artistas compartieron en sus perfiles oficiales una fotografía en la que Katy aparece con un gran anillo cubriéndole la cara y en donde Orlando se encuentra a su lado. Se conoció que ambos pretendían casarse la pasada Navidad, pero los artistas pospusieron su enlace.

