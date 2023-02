Demi Lovato y Sam Smith estrenarán nueva canción. | Fuente: Instagram

La cantante Demi Lovato y su colega Sam Smith anunciaron que están preparando una nueva colaboración. A través de la cuenta de Instagram de la intérprete de “Sorry not sorry”, se confirmó que lanzarán una canción este viernes 17 de abril.

Smith también dejó con intriga a muchos de sus fanáticos luego de etiquetar a Lovato en Twitter y preguntarle: “¿Estás lista?”, a lo que la exchica Disney le respondió con un “Estoy lista”.

Desde hace una semana se viene especulando sobre la canción de estos dos artistas, además, los seguidores de ambos volvieron tendencia el hashtag #SamxDemi. Cabe resaltar que la admiración entre los cantantes viene desde hace tiempo ya que Demi hizo un cover de “Too Good at Goodbyes” y Smith elogió la canción en sus redes sociales.

Tiempo después, la artista aseguró que le encantaría hacer una canción con Smith y al parecer, su sueño se ha hecho realidad.

Sam Smith ha dado mucho de qué hablar y generó diferentes tipos de comentarios tras sus declaraciones durante una entrevista para The Sunday Times, en octubre del 2017. Smith salió públicamente del clóset y se asumió como una persona de género no binario; es decir, el cantante no se identifica con el género femenino ni con el masculino.

NUEVO ÁLBUM DE SAM SMITH

Sam Smith comunicó en sus redes que pospondrá la fecha del lanzamiento de su tercer álbum ya que el brote del nuevo coronavirus se lo impide, además, anunció que ya no se llamará “To die for”.

“¡Habrá un álbum este año, lo prometo!, pero hasta entonces, todavía voy a sacar algo de música nueva en los próximos meses, lo cual me entusiasma muchísimo”, escribió para sus fanáticos.

Te sugerimos leer