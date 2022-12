Dayanara Torres se enfrenta a la última etapa para erradicar el cáncer a la piel. | Fuente: Captura de pantalla

La ex miss universo Dayanara Torres, viene batallando contra el cáncer de piel desde hace un tiempo y sigue con sus tratamientos para erradicarlo. A pesar de que pronto estará en la recta final de sus quimioterapias, la jueza de “Mira quién baila All Stars” recibió una gran sorpresa preparado por su familia.

Sus hermanos José y Ricky viajaron a Los Ángeles para acompañarla en su último tratamiento. A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió ese momento que le hizo llorar de felicidad por esa inesperada visita:

“About Last Night. Mi hermano Ricky voló desde #PuertoRico hasta #LosAngeles y luego mi hermano mayor Jowie viajo desde Arizona de sorpresa para estar conmigo hoy… que es un día muy importante para mí”.

Dayanara Torres, exesposa de Marc Anthony, se enfrentará a la última fase para erradicar el cáncer: “Después de dos operaciones en mi pierna derecha para remover el lunar, cáncer y parte de donde se había corrido (77 puntos) me removieron 2 lymph nodes donde había llegado. Por eso soy Stage 3 Cancer patient”, indicó en un post de redes.

“Recibo radiación y tratamiento infusión cada 21 días por un año. Solo me queda uno por recibir y ya en marzo un último body check up (MRI, pet & cat scans) orando [para] que sean negativos para poder pasar esta amarga página en mi vida…!”, escribió.

LA HISTORIA DE UNA ACTRIZ Y REINA

La también modelo y estrella de la televisión nació el 28 de octubre en Toa Alta, en el norte de Puerto Rico. En Filipinas, a raíz de la entrega de su corona al año siguiente de ganarla en México, Torres recibió numerosas ofertas de trabajo e hizo carrera en dicho país como cantante, bailarina, animadora y modelo.Uno de los espacios que animó fue "ASAP (As Soon as Possible)", donde cantó, bailó, coanimó y condujo entrevistas. Su trabajo en ASAP fue reconocido en 1995 con el premio "Best New TV Personality" de los Star Awards filipinos, el primero que se le otorgaba a una extranjera. Allí también protagonizó un par de películas.Otro de sus destacados papeles en la televisión se produjo en 2017 cuando ganó la quinta temporada del programa "Mira quien baila" en la cadena Univisión donde obtuvo 50.000 dólares para la Fundación de Niños y Niñas del Hospital San Jorge en San Juan.

