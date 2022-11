Cardi B canceló su concierto por amenaza de seguridad. | Fuente: Instagram

Cardi B usó su cuenta de Instagram y Twitter para anunciar que debido a “una amenaza de seguridad” optó por cancelar su presentación a último minuto, pese a que estuvo en el lugar realizando ensayos previos.

“Querida Indiana: Solo quiero hacerte saber que estuve en el lugar hoy. Ensayé y comencé a hacer glam. Debido a una amenaza de seguridad que está bajo investigación, el programa fue cancelado. Mi seguridad y tu seguridad primero. Quiero agradecer a los promotores. Ya hemos reprogramado el espectáculo”, escribió la artista de 26 años en Instagram.

La cantante rapera aseguró que jamás había pasado por una experiencia similar. "Lo siento muchachos, nunca me había enfrentado a una situación como esta y no me estoy arriesgando. Los amo chicos”, finalizó.

Según la agencia AFP, la policía de Indianápolis confirmó la cancelación del concierto citando “una amenaza no verificada de la artista”.

Pese a las explicaciones que dio la cantante estadounidense en sus redes sociales, algunos fans se mostraron enojados de que el concierto haya sido cancelado, sobre todo, “minutos” antes de su inicio. Mientras que otros restaron importancia a que la presentación no se haya realizado, solo dejaron mensaje de apoyo para la artista y le agradecieron por “preocuparse” por la seguridad del público.

CARDI B SE REUNE CON CANDIDATO A LA PRESIDENCIA

Esta semana, la Cardi B ha aparecido en un video entrevistando a Bernie Sanders, candidato presidencial demócrata para los comicios de 2020 en Estados Unidos.

El senador izquierdista se reunió con la cantante rapera para animar a los electores jóvenes a participar de las próximas elecciones. Hasta grabaron un video de campaña destinado a los jóvenes.

Incluso, previo a la filmación de este audiovisual, Sanders declaró a CNN: “Estamos trabajando de forma de involucrar a más gente joven en el proceso político”.

Luego de esta grabación, Cardi B compartió en su Instagram una imagen donde aparece entrevistando al senador izquierdista en el salón de belleza de Detroit. Y como leyenda de la instantánea escribió: “Gracias senador Bernie Sanders por sentarse conmigo y compartir sus planes sobre cómo cambiar a este país".