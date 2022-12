Adele sigue luciendo irreconocible luego de perder más de 30 kilos. | Fuente: Instagram

La ceremonia de los Oscar 2020 es uno de los eventos más esperados por las celebridades; sin embargo, en el after party de la premiación asisten todos los ganadores e invitados de la Academia.

Una de las artistas que llamó bastante la atención fue Adele, quien, a pesar de no haber subido nada a sus redes sociales, fueron muchos quienes le pidieron una foto para publicarla en sus respectivos Instagram.

Kinga Rusin, una reconocida conductora, no dudó en mortalizar su encuentro con la cantante; no obstante, aseguró que le costó reconocerla, ya que su pérdida notable de peso la hacía ver como otra persona:

“Hablé con Adele durante 30 minutos y no me di cuenta de quién era hasta que me dijo su nombre. Realmente parece otra mujer después de su considerable pérdida de peso. Charlamos sobre zapatos y bailamos mucho en una noche increíble”, aseguró.

Sin embargo, muchos de sus seguidores tuvieron comentarios negativos y positivos con respecto a su cambio físico. Estos fueron algunos mensajes que escribieron:

“Luce irreconocible”, “me encanta que haya cambiado por su salud, pero no la reconozco”, “Adele ahora luce completamente diferente. Es extraño, probablemente genial en el sentido de la salud” y “ella es talentosa e igual la admiraremos, aunque me sorprende su físico”.

PÉRDIDA DE PESO

La talentosa cantante Adele se separó en el 2019 de su esposo Simon Konecki, y asistió con un nuevo look que causó gran impacto a la fiesta del rapero Drake. Algunos aseguraron que es difícil reconocerla.

Las imágenes de la reunión ─a la que también asistieron Rihanna, Puft Daddy, Chris Brown (su antiguo enemigo)─ muestran a la artista luciendo un vestido largo de color negro, de hombros caídos y con el pelo recogido. ¿Cuál es el gran cambio? Adele ha adelgazado mucho y la pérdida de peso es notable.

Ella misma compartió una foto, en su Instagram, con la frase: "Solía llorar pero ahora sudo". ¿Es una referencia a que dejó de llorar por su separación de Simon Konecki y decidió centrarse en sí misma y el deporte? Esta fue la primera vez que se pudo notar la diferencia de la cantante a como era antes.

Te sugerimos leer