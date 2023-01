Nathan Kress, recordado actor de 'iCarly', anunció que se convirtió en padre por segunda vez. | Fuente: Composición (Instagram/Nickelodeon)

Luego de cuatro años, el actor Nathan Kress, recordado por coprotagonizar la serie "iCarly", se convirtió en padre por segunda vez como fruto de su matrimonio con la actriz London Elise Moore. Así lo anunció el mismo a través de sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, el intérprete de Freddie Benson en la famosa producción de Nickelodeon compartió una fotografía en la que aparece cargando a su bebé recién nacida, con una descripción en la que al principio le dedica la canción "Wanderer's Lullaby" de Adriana Figueroa.

"Y así, 3 se convirtió en 4", escribió Nathan Kress en su publicación, donde también detalló que su nueva hija se llama Evie Elise Kress, nació el 20 de marzo a las 5:31, con un peso de 2,72 kilogramos. "4 onzas de luz y vida", indicó.

Sobre su esposa, el también cantante señaló que se encuentra recuperándose del parto: "Es sobrehumana y le va muy bien". Y, finalmente, tuvo unas palabras para sus dos pequeñas: "Mis hijas son los pequeños obsequios más grandes del planeta y todavía parece que no puedo dejar de llorar".

Como se recuerda, Nathan Kress se casó con su novia London Elise Moore el 15 de noviembre de 2015 luego de cuatro meses de noviazgo. En el 2017 nació su primera hija.

El regreso de "iCarly"

Aunque Nathan Kress saltó a la fama con su papel en "iCarly", estrenado en el 2007 por la cadena Nickelodeon, el actor debutó en la televisión en el 2005, cuando participó en un sketch cómico para el programa "Jimmy Kimmel Live!".

Más adelante, continuó apareciendo en diversas secuencias del espacio televisivo y también en series como "House", "Without a Trace" y "The Suite Life of Zack and Cody", una famosa serie intanfitl de Disney Channel.

Asimismo, prestó su voz para diversos personajes en la cinta "Chicken Little" y la serie animada "Shurken School", también de Nickelodeon. Pero su mejor momento vino con "iCarly", en el que compartió los roles protagónicos con Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy y Jerry Trainor.

Pese a que la serie dejó de emitirse en el 2012, ya hay planes para un revival, producido por Paramount, que reunirá a Nathan Kress con sus antiguos compañeros de reparto, con la excepción de Jennette McCurdy.

