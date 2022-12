Hugh Jackman y otros artistas enviaron mensajes de apoyo a Quaden Bayles, quien denunció padecer de bullying en su escuela. | Fuente: Instagram / Hugh Jackman

“Dame un cuchillo, quiero suicidarme”, dijo Quaden Bayles a su mamá. En el video, puede verse al niño de 9 años sollozando de manera incontrolable, producto del acoso que sufre en su escuela por tener enanismo.

Rápidamente, este material subido a Facebook por Yarraka Bayles, mamá del pequeño, se convirtió en viral esta semana y obtuvo reacciones de personas que alertaron sobre la importancia de tomar consciencia sobre el impacto del ‘bullying’ en los colegios.

Una de estas personas fue Hugh Jackman, quien se solidarizó con Bayles a través de un video en Twitter. “No importa qué, tienes un amigo en mí”, dijo el actor. “Quaden, eres más fuerte de lo que sabes, amigo. Todos seamos amables unos con otros. El acoso no está bien, punto”, agregó.

Por otro lado, el comediante Brad Williams, mediante su página GoFund Me, logró recaudar casi 170,000 dólares para enviar a Bayles y su madre al Disneyland de California, en Estados Unidos. “Esto no es solo para Quaden, es para cualquiera que haya sido acosado en sus vidas y le hayan dicho que no eran lo suficientemente buenos”, dijo el humorista.

“Demostremos a Quaden y a otros que hay algo bueno en el mundo y que lo merecen”, explicó Williams, quien también tiene enanismo y se quedó “sin palabras” debido a la cantidad de donaciones recibidas.

APOYO PARA QUADEN BAYLES

“Esto es lo que hace el bullying”, señaló la mamá de Quaden Bayles en la grabación donde también se oye a su hijo decir, entre lágrimas, que quiere acabar con su vida. El niño tiene un tipo de enanismo conocido como acondroplastia.

El video dura unos seis minutos y la madre del pequeño describió el maltrato que sufre su hijo en su colegio ubicado en Queensland, al noroeste de Australia. “Acabo de recoger a mi hijo del colegio y quiero que todos —padres, profesores, educadores— vean el efecto que tiene el bullying”, apuntó.

"Todos los días algo pasa. Todos los días un nuevo episodio, un nuevo matoneo, otro apodo, otra provocación, ¿podrían, por favor, educar a sus hijos, a sus familias, a sus amigos para que esto no pase más?", aseveró Yarraka Bayles.

El video, reproducido unos 16 millones de veces, produjo una ola de apoyo a Quaden Bayles, quien actualmente es el rostro de Stand Tall 4 Dwarfism, una organización benéfica que la mamá del niño creó para alertar sobre el acoso, de acuerdo con el portal Seven News.

Asimismo, Bayles recibió el soporte del equipo Indigen All-Stars de la Liga Nacional de Rugby. “Solo quiero desearles lo mejor, hermano. Sabemos que está pasando por un momento difícil en este momento, pero los muchachos están aquí, te respaldamos. Estamos aquí para apoyarte, amigo”, indicó el jugador Latrell Mitchell.