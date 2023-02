Hilary Duff compartió en sus redes sociales que está muy emocionada por interpretar el papel de 'Sophie' en “How I Met Your Father” | Fuente: Instagram

¡Es oficial! Se confirmó que la actriz Hilary Duff será la protagonista de la serie spin-off de “How I Met Your Mother”. Tras años de complicaciones para que la secuela de este proyecto se hiciera realidad, ahora parece que ha tomado el impulso que necesitaba.

La actriz conocida por su papel en "Lizzie McGuire" compartió en sus redes sociales un video en el que señaló que se siente muy emocionada por interpretar el papel de 'Sophie'.

“Estoy muy emocionada. Voy a estar rodando ‘How I Met Your Father’ interpretando el papel de 'Sophie' (...) Estoy entusiasmada por unirme a las familias de Hulu Originals y 20th. Me siento bendecida y ya no puedo esperar. Espero que estén tan emocionados como lo estoy yo”, dijo Hilary Duff en un video subido a su cuenta de Instagram.

Esta nueva producción llamada “How I Met Your Father”, que será trasmitida por la platafroma Hulu, estará ambientada en un futuro cercano donde una joven madre llamada Sophie (Hilary Duff) le cuenta a su hijo la historia de su relación con su padre.

Tras seis años de diversos intentos para concretar la secuela de "How I Met Your Mother”, “How I Met Your Father” por fin podrá ser llevado a las pantallas. Este proyecto será dirigido por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, mientras que Carter Bays y Craig Thomas, creadores de la serie princiapal, serán los productores ejecutivos del spin-off.

En una entrevista para "Deadline", Hilary Duff comentó que se considera una gran fan de "How I Met Your Mother”. “He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy esperando asumir el papel de Sophie”, dijo Duff. “Como gran fan de How I Met Your Mother, me siento honrada e incluso un poco nerviosa de que Carter y Craig me hayan confiado la secuela de su bebé", contó la actriz.

Madre por tercera vez

El pasado 24 de marzo, la actriz Hilary Duff se convirtió en madre por tercera vez, como fruto de su matrimonio con el músico Matthew Koma. Como se recuerda, la actriz tiene un hijo mayor de 9 años, Luca Cruz, fruto de su anterior matrimonio con Mike Comrie

