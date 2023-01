Hilary Duff tuvo a su tercer bebé, fruto de su matrimonio con Matthew Koma. | Fuente: Instagram / Hilary Duff

Hilary Duff se convirtió en madre por tercera vez el pasado 24 de marzo, como fruto de su matrimonio con el músico Matthew Koma. La protagonista de "Lizzie McGuire" compartió esta feliz noticia en sus redes sociales.

Desde su cuenta de Instagram, la artista de 33 años publicó una fotografía de su hija Banks Violet, de apenas 2 años, en cuya leyenda escribió: "Ya soy hermana mayor. Me encanta lo que siento por eso". Horas después, colgó otra tierna publicación junto a toda su familia.

En dicha fotografía, Hilary Duff aparece en una pileta de partos, tomando a su última hija en brazos, rodeada por su esposo y sus hijos. "Mae James Bair: te amamos, belleza. 3-24-21", reza la descripción de la imagen en la que presenta a su nuevo bebé.

Como se recuerda, la actriz tiene un hijo mayor de 9 años, Luca Cruz, fruto de su anterior matrimonio con Mike Comrie. Meses atrás, Duff manifestó a la revista People que no le encanta "estar embarazada" y aseguró que, probablemente, esta "sea la última vez que voy a estar embarazada".

Descarta secuela de "Lizzie McGuire"

Es oficial: “Lizzie McGuire” no tendrá una secuela en Disney Plus, así lo confirmó Hilary Duff por medio de las redes sociales. "Me ha honrado mucho tener el personaje de Lizzie en mi vida", dijo en su cuenta de Instagram la actriz que encarnó este papel en su adolescencia.

"Sé que los esfuerzos y las conversaciones han estado en todas partes para hacer que un reinicio funcione, pero, lamentablemente, y a pesar de los mejores esfuerzos de todos, no va a suceder", continuó.

Al parecer, Duff no estaba de acuerdo con la trama que envolvería la serie, por lo que decidió dar un paso al costado: “Quiero que cualquier reinicio de Lizzie sea honesto y auténtico respecto a lo que sería Lizzie hoy. Es lo que se merece el personaje ", indicó.

Asimismo, un portavoz de Disney confirmó la situación y reveló que no avanzarán con el proyecto: "A menos que y hasta que estemos seguros de que podemos cumplir con esas expectativas, hemos decidido postergar y hoy informamos a los representantes del elenco que no avanzamos con la serie planificada", sostuvo.

Cabe resaltar que algunos episodios de “Lizzie McGuire” ya fueron filmados con la participación de Hilary Duff; sin embargo, no se verán por las pantallas de Disney+.

