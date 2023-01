Hijos de José José continúan buscando los restos de su padre y solicitan autopsia. | Fuente: AFP

José Joel y Marysol Sosa Noreña, los hijos mayores del cantante mexicano José José, aún desconocen dónde está el cuerpo de su padre y piden una autopsia para conocer las causas de su deceso, ocurrido el sábado, según señalaron este martes en una rueda de prensa en Miami. Los hijos del artista y su segunda esposa, Ana Elena "Anel" Noreña, que arribaron el domingo a Miami para poder darle el último adiós, insistieron en que, 72 horas después de fallecido, siguen sin tener noticias del cuerpo de su progenitor y que lo único que quieren es despedirse de él. "Ya a estas alturas por supuesto requerimos una autopsia, saber de qué murió nuestro padre e inmediatamente después ver la manera de llevarlo a México para que se le haga una homenaje como se merece", dijo José Joel al lado de su hermana y otros familiares y allegados.

Los hermanos, que desde el domingo han visitado el hospital donde se presume que fallecido José José y una funeraria, negaron que estén pensando en entablar una demanda legal contra la viuda del cantante, la cubana Sara Salazar, y su hija, Sarita Sosa Salazar, bajo cuyo cuidado estuvo el llamado "Príncipe de la canción" hasta su deceso. "José José es mexicano, mereció haber muerto con toda su familia, incluyendo a Sarita, pero en México", recalcó el hijo mayor del cantante, fallecido el pasado sábado a los 71 años de edad en un hospital del sur de Florida, cuyo nombre no se ha facilitado.

El hijo señaló que finalmente han pactado con la hija menor del intérprete una reunión esta noche en el Consulado de México en Miami, ello tras las críticas que dieron por no atenderle las llamadas ni informarles sobre el paradero de los restos José José. "No estamos peleados con los homenajes", dijo José Joel en otro momento, ello en respuesta a informaciones de que el próximo viernes se realizará una vigilia en la misma funeraria de Miami a la que acudieron en vano el domingo en búsqueda de respuestas. "Yo no me voy de aquí hasta que vea el cuerpo de mi papá", dijo, entre lágrimas, Marysol.

Para los hijos mayores, a la viuda y a la hija menor lo que les interesa "es el dinero", dado este largo enfrentamiento que se recrudeció desde que el mexicano viajó a Florida a seguir su tratamiento. "Sus regalías no son módicas para quien no trabaja", y el testamento va a ser "otra cloaca que va a salir", dijo José Joel sobre el recordado intérprete, que con "El triste" dio el salto a la fama internacional en 1970 y, de acuerdo con su hijo, tiene unos 500 éxitos. José José, que en 2017 anunció que padecía un cáncer de páncreas, llegó a Miami a comienzos de febrero 2018 para recibir tratamiento y permaneció en Florida al cuidado de su hija menor, a partir de lo cual los mayores denunciaron que "Sarita" tenía "secuestrado" al intérprete. "Aguantó un año y medio en condiciones que nadie supo, que nadie entiende", aseveró el hijo, quien reconoció que han tenido que comprarse "más ropa y calzones" porque el viaje a Miami iba a ser en principio por dos días. "Sarita" confirmó el lunes en un comunicado que habrá dos ceremonias fúnebres, una en Miami y otra en Ciudad de México, para que quien lo desee pueda despedirse del cantante mexicano. "Queremos que esto sea una celebración de la obra y legado de un ser humano único cuya vida fue dedicada a la gente y al amor por la música. Es importante para nosotros que sea recordado como la persona que fue y siempre será para cada uno de nosotros, un Príncipe", dijo su hija en el comunicado. EFE

