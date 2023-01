Hijo de Brad Pitt y Angelina Jolie revela cómo es su relación actual con su padre | Fuente: AFP

Brad Pitt y Angelina Jolie anunciaron el fin de su matrimonio en 2016. Desde entonces, la pareja ha evitado brindar alguna declaración sobre el fin de su matrimonio. Maddox, el hijo mayor de la pareja, ha sido el primero en hablar sobre la relación que mantiene actualmente con el protagonista de "Once upon a time in Hollywood".

"No sé nada sobre eso. Bueno, lo que tenga que pasar, pasará", dijo Maddox al ser consultado por reporteros de In Touch Weekly sobre un posible encuentro con su padre en Yonsei (Corea del Sur) durante una visita de su padre a la ciudad donde él realiza sus estudios universitarios de bioquímica.

Como se sabe, Maddox no mantiene una relación cercana con Pitt después de que en 2016 discutieran en un avión privado, situación que motivó a su madre, Angelina Jolie, a solicitar el divorcio del actor.

BRAD PITT SE CONFESÓ

Brad Pitt, quien protagoniza “Once upon a time in Hollywood”, volvió a pronunciarse sobre su mediático divorcio con Angelina Jolie, tras 12 años de relación y 2 años de casados.

El actor recordó lo mejor de su filmografía en una reciente entrevista con “The New York Times” y reveló las complicaciones por las que pasó para retomar su carrera tras separarse de su familia.

Pese al duro momento que vivió, Brad Pitt protagonizó el filme “Ad Astra”. "Tuve asuntos familiares en ese momento", reveló.

Al ser consultado sobre si “Ad Astra” fue una especie de catarsis para él, el actor respondió lo siguiente: "Todos llevamos dolor, pena y pérdida. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo ocultándolo, pero está ahí, está en ti. Entonces abres esas cajas".

El director de la cinta, James Gray, señaló que sabía el reto que iba asumir Brad Pitt en la película. “Definitivamente utilizó los estímulos de su vida (...). investigó la esencia del personaje a través de él mismo", comentó.

