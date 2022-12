La hija de la cantante mexicana confirmó que su madre mantiene una relación con su ex novio, el modelo Christian Estrada. | Fuente: Instagram

Un nuevo escándalo para Alejandra Guzmán. Esta vez, su hija Frida Sofía reveló que su madre mantiene una relación su ex pareja, el modelo Christian Estrada, y que esta no es la primera vez que ella tiene un romance con alguno de sus ex novios.

"Esta es la segunda vez que se mete con un ex mío, pero no voy a decir con quién lo hizo antes. Lo que si voy a decir es que las acciones hablan por sí mismas. A la fecha voy al psicólogo y la verdad es que él fue quien me dijo que me desahogara. No he terminado de contar todo, pero poco a poco seguiré dando a conocer más cosas a través de sus redes sociales", comentó en una entrevista con TV Noticias.

Agregó que si bien esta situación no ha sido la causa para el distanciamiento madre- hija, la relación de Alejandra con Estrada servirá "para que se aleje más de ella".

"Verlos juntos no es nuevo para mí, yo ya lo sabía. Aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por esta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. Me dicen que hay un video de ellos bailando juntos y no lo he querido ver porque esta situación me duele en el corazón", contó.

Por su parte, Estrada descartó mantener una relación con la intérprete de "Eternamente bella". "Son puras mentiras, es una falta de respeto. Es una amistad que tenemos(Alejandra y él), simplemente por mis hermanos que son (sus) diseñadores. Yo me quedo callado porque es una falta de respeto", finalizó.

SALUD EN PELIGRO

El drama de Guzmán comenzó en 2009, cuando se sometió a una operación de glúteos en la que le inyectaron sustancias que le produjeron una severa infección por la que estuvo en el hospital casi dos semanas.

A raíz de esa intervención la cantante se sometió a un tratamiento médico para drenar el proceso infeccioso.

Además, a comienzos de 2010 tuvo que pasar por otra intervención quirúrgica, una artroplastia, por molestias en la cadera derivadas del desgaste de la cabeza de su fémur izquierdo.

Hace dos años, la cantante fue sometida a una operación de cadera para solucionar los problemas que le dejó un tratamiento estético para cambiar la apariencia de sus glúteos.