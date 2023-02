'High School Musical', la primera película de la trilogía cumple 15 años. | Fuente: Pinterest

En el 2006, Disney Channel estrenó una de sus películas más exitosas: “High School Musical”. A pesar de que han pasado 15 años desde que vio la luz, parece que fue ayer que vimos a Troy Bolton (Zac Efron) y Gabriella Montez (Vanessa Hudgens) vivir su gran amor acompañado de música.

En primera instancia, el canal infantil había replanteado en que solo sería una pequeña película para tv, sin embargo, logró posicionarse como una de las favoritas por los adolescentes quienes no paraban de cantar “Breaking Free” o “Star of Something New”.

A pesar de que hay dos cintas más y hasta una serie de televisión, no han podido igualar al éxito de la primera. Con motivo de su 15 aniversario, el director Kenny Ortega reveló cómo fue el proceso del cásting, quiénes pudieron reemplazar a Efron y el intenso amor entre los protagonistas.

PROCESO DE CÁSTING

"Hicimos audiciones como si estuviéramos en un casting de Broadway", explica el cineasta. "Conseguimos que esos jóvenes pasaran por un largo proceso. Los agentes llamaban a los directores de audición diciendo: '¿Qué está pasando? ¿Por qué dura todo tanto?', y yo estaba en el set tratando de que esos actores y actrices dieran lo mejor de sí mismos", comentó.

Esta gran concentración de actores que aspiraban a ser el capitán de los Wildcats hizo que Ortega dudara entre Drew Seeley y Hunter Parrish; no obstante, la presencia de Zac Efron lo cautivó.

No solo le llamó la atención su manera de actuar, sino tenía una luz diferente a los demás y podemos dar fe que no se equivocó: "Tenía la esencia de lo que llamaríamos un ídolo de matiné. Era impresionante sin ser engreído, algo difícil de encontrar entre la gente joven", añadió.

AMOR A PRIMERA VISTA

Después de ser elegido como Troy Bolton, era hora de buscar una Gabriella Montez. Para ello, las postulantes tenían que actuar con Zac Efron y es así como surgió el magnetismo entre el actor y Vanessa Hudgens.

Tras ser escogida, Natalie Hart, directora de cásting, confesó que ella se sentía muy nerviosa ya que “se enamoró de él a primera vista”: “Dijo: 'Es demasiado lindo. No puedo hacer esto con él'. Le dio un ataque de nervios", rememoró.

Esa química traspasó las pantallas y la pareja de actores confirmaron su relación a la prensa en el 2006. Sin embargo, cuatro años después, comunicaron su ruptura.

EL BESO IMPOSIBLE

Para llevar a la pantalla chica el amor entre Bolton y Montez, tenían que sellar su amor con un beso, pero Disney Channel se opuso a esta escena a pesar de la insistencia de los artistas: "Estaban todo el rato en plan: '¿Cuándo nos vamos a besar?'", recuerda Kenny Ortega.

La política del canal no permitía que los protagonistas tuvieran un beso pasional, por lo que la idea de hacerlo fue desechada. “High School Musical” costó 4 millones de dólares en producción y tenían miedo de que no funcionara.

Sin embargo, fue un éxito rotundo no solo por la franquicia, sino que ayudó a los actores a seguir consolidando su carrera.

