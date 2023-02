Henry Thomas fue detenido por conducir en estado de ebriedad. | Fuente: Twitter

El actor de 48 años Henry Thomas, recordado por interpretar al pequeño y valiente Elliot en la cinta “E.T El extraterrestre” fue detenido por las autoridades del condado de Washington, en el estado de Oregón, por conducir en estado de ebriedad.

De acuerdo con las autoridades, una persona las alertó, puesto que el automóvil de Thomas estaba zigzagueando y realizando movimientos temerarios. Es así que la Policía lo detuvo y, luego de una prueba de sobriedad, confirmó su estado y lo arrestó.

Cabe mencionar que cuando los agentes llegaron a la escena, Thomas se encontraba durmiendo con la frente apoyada en el volante del auto, por lo que la Policía tuvo que despertarlo.

Así fue trasladado a una cárcel del condado de Washington, en donde aun se encuentra detenido esperando el pago de su fianza para poder salir en libertad. La fotografía policial, que incluimos en este artículo, fue hecha pública por varios medios estadounidenses.

CARRERA ACTORAL

Luego de interpretar a Elliot en “E.T”, el papel que lo llevó a la fama, el actor participó de películas como "Gangs of New York" (2002), “The Last Ride” (2011) y “The Haunting of Hill”, una exitosa serie de terror que está actualmente disponible en Netflix.

Aunque muchos desconocen qué hizo después de la exitosa película de Steven Spielberg, Thomas incluso llegó a interpretar a Norman Bates en la película de Alfred Hitchcock “Psicosis IV: El comienzo”.